Complexe Sider El-Hadjar d’Annaba : Arrêt du haut fourneau pour insuffisance de minerai de fer

Une opération d’arrêt du haut fourneau du complexe sidérurgique Sider El Hadjar d’Annaba a été effectuée hier, comme «mesure préventive pour sécuriser l’installation en raison d’une insuffisance dans le stock de minerai de fer», a indiqué à l’APS, le directeur général du complexe.

«Le complexe Sider El Hadjer ne dispose actuellement que d’une réserve de minerai de fer pour trois jours d’activités et le fonctionnement du haut fourneau nécessite un stock couvrant 40 jours d’activité», a précisé Chamseddine Maatallah, soulignant que cet arrêt était «une mesure préventive».

Le recul dans le stock en minerai de fer au complexe El Hadjar est causé par «la diminution du rythme de l’acheminement de cette matière depuis les mines d’El Ouenza et Boukhadra dans la wilaya de Tébessa due à la grève qu’a connue la SNTF et le déraillement signalé sur la ligne de la voie ferrée, Tébessa-Annaba en passant par Souk Ahras», a-t-il expliqué.

«L'arrêt du haut fourneau sera maintenu jusqu’à la constitution de la réserve nécessaire à son fonctionnement», a déclaré le responsable, précisant que l’activité de production dans les aciéries se poursuit «normalement». Le PDG a relevé que les aciéries disposent «des réserves nécessaires et suffisantes» en matière semi-finie pour continuer leurs activités. Les activités dans le haut fourneau du complexe sidérurgique d’Annaba avaient été suspendues pendant plusieurs semaines en janvier et février derniers en raison de la grève des travailleurs, recrutés sur contrat à durée déterminée (CDD) et des inondations qu’a connues la wilaya d’Annaba, rappelle-t-on.

Le complexe Sider-Al Hadjar emploie actuellement 4.500 travailleurs et a atteint, en 2018, une production totale de 700.000 tonnes d'acier.