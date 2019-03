Brent : À plus de 66 dollars

Les prix du pétrole remontaient, hier, en cours d'échanges européens, dopé par la promesse d'une production toujours aussi basse de l'Arabie saoudite en avril, selon des informations de presse. Ce lundi matin, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai valait 66,29 dollars à Londres, en hausse de 55 cents par rapport à la clôture de vendredi. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de WTI, référence américaine, pour le contrat d'avril gagnait 49 cents à 56,56 dollars. L'Arabie saoudite, premier exportateur mondial, va poursuivre en avril ses efforts de mars et vendre moins de pétrole que ses clients n'en demandent, a affirmé un responsable du pays à l'agence Bloomberg. Le géant du brut s'est engagé, comme les autres pays de l'Opep et leurs partenaires, à limiter sa production, mais depuis le début de l'année, l'Arabie saoudite a préféré produire encore moins que ces objectifs fixés en décembre ne le demandaient. «Les fortes baisses de production de l'Arabie saoudite, ainsi que les problèmes géopolitiques au Nigeria, au Venezuela et en Iran tirent les cours vers le haut», a résumé Benjamin Lu, analyste. Mais les marchés surveillent également le niveau de la production des Etats-Unis. Selon l'AIE, le pays va continuer à pomper toujours plus d'or noir, jusqu'à devenir exportateur net de pétrole dès 2021 et talonner l'Arabie saoudite sur les marchés mondiaux. A plus court terme, cependant, le nombre de puits actifs aux Etats-Unis a légèrement reculé, avec une baisse hebdomadaire de 9 puits à 834 puits de pétrole actifs le 8 mars, selon des données publiées vendredi par l'entreprise américaine de services pétroliers Baker Hughes.

Enfin, le niveau de la consommation de la Chine est scruté, alors que la croissance de son économie faiblit. «La Chine est l'éponge du marché, elle absorbe tous les barils en trop pour se constituer des réserves stratégiques», a expliqué Giovanni Staunovo, analyste. Selon lui, même si la croissance de l'économie chinoise devait flancher, «les importations devraient rester élevées car les craintes que les sanctions américaines ne perturbent les importations de brut vénézuélien et iranien vont profiter à la demande».