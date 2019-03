L’OAIC lance un appel d’offres : Réalisation clé en main de 14 silos

L’Office algérien interprofessionnel des céréales vient de lancer un appel d’offres national et international portant sur la conclusion d’un marché pour l’étude et la réalisation clés en main de 14 silos métalliques et leurs annexes destinés au stockage des céréales, telles que les blés dur, tendre et l’orge.

À cet effet, les entreprises qualifiées et répondant aux conditions d’éligibilité énoncées ci-dessous, intéressées par ce présent avis d’appel d’offres, peuvent retirer le cahier des charges auprès du secrétariat de la commission des marchés de l’OAIC, après la parution du présent avis dans les colonnes d’El Moudjahid sous forme d’insertion publicitaire.

Parmi les conditions d’éligibilité requises, les soumissionnaires doivent être des entreprises de droit algérien agissant individuellement ou en association avec des sociétés étrangères, avec la formule 51/49 (51% pour la partie algérienne et 49% pour la partie étrangère).

À cet égard, la durée d’existence des entreprises soumissionnaires doivent être supérieures ou égales à cinq ans, tant du côté algérien ou le représentant étranger. Elles doivent avoir, durant les trois dernières années, un chiffre d’affaire moyen de 2 milliards de DA, en qualité des candidats agissant individuellement, et de 5 milliards de DA pour les candidats agissant dans le cadre d’un groupement momentané d’entreprises solidaires. Par ailleurs, en ce qui concerne les capacités techniques et professionnelles, la société algérienne ou le partenaire étranger, dans le cas d’une association 51/49%, doit disposer d’un bureau d’études pluridisciplinaire ou spécialisé, notamment dans la conception et le dimensionnement des silos métalliques et être fabriquant des dits silos. D’autre part, elles doivent disposer de références, confirmées par des attestations de bonne exécution délivrées par les maîtres d’ouvrages, acheteurs et autres dans la réalisation soit individuellement ou dans le cadre d’un groupement dans l’un des domaines ci-après : génie civil (béton armé et/ou la fourniture et l’installation des équipements de silos et des dispositifs de contrôle automatisés destinés à la surveillance des céréales).

Dans ce même sillage, les dites entreprises doivent avoir, notamment réalisé, durant la période de leur existence, soit individuellement, soit dans le cadre d’un groupement ou en recourant à des sous-traitants, à au moins trois ouvrages similaires à ceux faisant l’objet du présent avis d’appel d’offres, à savoir des silos métalliques de stockage de céréales, d’une capacité supérieure ou égale à 10.000 tonnes.

Pour rappel, les offres en question doivent comporter un dossier de candidature et un dossier de préqualification relative à la phase études. Une offre technique, une caution de soumission, une offre financière, ainsi que le dossier de candidature, le dossier de préqualification relative à la phase études, l’offre technique et l’offre financière doivent être insérés dans des enveloppes séparées et cachetée, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres, ainsi que la mention, les statuts pour les sociétés, les registres du commerce, les références fiscales, un casier judiciaire récent des représentants légaux de la ou des sociétés.

Enfin, la date de dépôt des offres est fixée pour le 24 avril prochain à midi, au siège de l’OAIC, et l’ouverture des plis se fera le même jour à 13h, et ce en séance publique.

Sami Kaïdi