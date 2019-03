NAPEC-2019 : L’innovation, facteur-clé de la transformation

De notre envoyé spécial à Oran : Tahar Kaïdi

La deuxième journée du NAPEC-2019 (Conférence-exposition sur l’industrie pétrolière), qui a ouvert ses portes dimanche au centre des Conventions d’Oran (CCO), a été marquée par la visite éclair du PDG de la compagnie nationale, Sonatrach.

M. Abelmoumene Ould-Kaddour s’est rapproché, notamment des étudiants des différentes universités algériennes, venus exposer leurs maquettes et projets réalisés, avec, souvent, peu de moyens.

Ils sont jeunes, pleins d’idées et ils ont le talent pour réaliser leurs projets novateurs. Les stands réservés aux universités, à l’occasion de la deuxième session du «NAPEC Young Professionnal», permettent de «faire connaître, développer et soutenir «les futurs dirigeants de l’industrie pétro-gazière, afin de faciliter l’intégration des jeunes professionnels dans le secteur des hydrocarbures et de l’énergie en Afrique du Nord».

C’est, notamment le cas pour Yasser Baten, 22 ans, étudiant à la faculté des hydrocarbures de l’université Kasdi-Merbah (Ghardaïa). Cet étudiant en génie mécanique a exposé, avec ses camarades de l’université, le projet intitulé «Dropotex Building Project». Un projet qui «permet, grâce à un système de gestions automatisée, de venir à bout des problèmes techniques dans les grandes installations industrielles», explique-t-il.

Yasser et ses camarades ont exprimé leur contentement de participer à une telle rencontre, qui représente un premier grand pas vers la reconnaissance. La participation aux concours internationaux ayant été une autre opportunité pour eux de se hisser au «au top 10 des meilleurs projets, lors d’une compétition qui a regroupé plus de 50 établissements universitaires de renommée mondiale». Grâce à leur persévérance, les étudiants de l’université de Ghardaïa ont permis à l’Algérie de se distinguer dans cette compétition. «C’est le seul pays arabe et africain présent dans le palmarès des meilleurs projets novateurs», ont-ils souligné.

Cet étudiant explique que le projet entre actuellement dans sa deuxième phase d’essais techniques, mais que «le problème de financement reste l’obstacle majeur qui entrave l’avancement des travaux pratiques dirigés par une équipe d’étudiants jeunes et motivés».



Des promesses de sponsors pour les jeunes porteurs de projets



Yasser ne perd pas espoir, car «nous avons reçu déjà, au premier jour de ce Salon, le ministre de l’Énergie, M. Guitouni, qui nous a encouragés à aller chercher des sponsors, et à faire un réseautage afin de concrétiser nos objectifs». Une démarche qui a été aussitôt mise en pratique par cette équipe d’étudiants, et qui leur a permis d’obtenir des promesses de ressources financières venant de plusieurs responsables des sociétés présentes, lors de ce Salon, à l’image de Siemens, Tassili Forage et Schneider Electric.

C’est aussi le cas pour les étudiants de l’université de Skikda. À la tête d’un projet sur «La valorisation énergétique des déchets organiques pour la production agricole», Kahlaoui Mohamed El-Ghazali, étudiant en master 1 en génie pétrochimique, a exprimé lui aussi sa satisfaction du passage du PDG de la Sonatrach qui s’est entretenu avec eux.

«Aussitôt demandé, aussitôt servi», se réjouit Mohamed El-Ghazali, qui vient d’apprendre que les cadres de la raffinerie de Skikda ont contacté les responsables de son université, «pour trouver les moyens nécessaires afin d’aider ces étudiants et examiner les procédures de financement de la phase technique du projet». «De loin, il peut paraître que notre projet n’a rien à voir avec le secteur des hydrocarbures, mais si vous observez de près, vous allez apercevoir que l’idée principale qui oriente nos recherches et notre travail, c’est de faire dans l’économie circulaire, et cela va dans le même sens que la stratégie engagée par les autorités publiques, à savoir la diversification des ressources afin de limiter les effets de la dépendances aux hydrocarbures, dans un contexte marqué par la stagnation des marchés», nous ont-ils expliqué, avec un optimisme contagieux.

L’enthousiasme des étudiants, l’intérêt qu’ils accordent à l’innovation, à la recherche scientifique, et surtout leur détermination à poursuivre leurs objectifs de recherche sont le révélateur du potentiel de l’université algérienne. Un potentiel qui devrait être valorisé par, notamment, le sponsoring privé.



Découvrir les nouveautés technologiques et les dernières innovations dans le secteur énergétique



C’est justement le but de l’organisation de cette session «NAPEC Young Professionnal édition», qui a pour but, selon les organisateurs, «d’aider les jeunes à obtenir des informations avisées, se familiariser avec les dernières innovations en matière de technologie, ainsi que de nouvelles opportunités, afin de développer leurs activités et leurs réseaux avec les acteurs-clés du marché». Pour revenir à ce Salon, celui-ci a vu la participation de 500 exposants nationaux et internationaux venus de 40 pays, activant dans tous les secteurs en lien direct ou indirect avec l'industrie pétrolière et gazière. Ce Salon constitue pour eux une opportunité afin d’exposer leurs produits, faire découvrir leurs nouvelles inventions, promouvoir les nouvelles solutions, mais aussi rechercher des partenariats et du savoir-faire dans l'industrie des hydrocarbures et de tous ses segments.

La participation algérienne est en force, avec la présence de plusieurs grandes compagnies nationales, comme Sonatrach, Sonelgaz et Cosider, des majors internationales, telles que Total, Anadarko, Haliburton et Petrofac, pour ne citer que celles-là.

Le Salon a réservé un grand espace aux pays d’Afrique du Nord, pour exposer leurs potentiels et les opportunités d'investissement, à l'instar de l'Entreprise tunisienne d'activités pétrolières (ETAP), de la Compagnie pétrolière National Libyan Oil Corporation (NOC) et de la Société mauritanienne des hydrocarbures.

Organisé sous le slogan «Transformation, partenariat et développement durable», le Salon prendra fin demain. Les organisateurs s'attendent à plus de 28.000 visiteurs qui viendront découvrir les nouveautés technologiques et les dernières innovations dans le secteur énergétique.

Les organisateurs soulignent que NAPEC-2019 se tient dans un contexte de débats sur la stratégie de transition énergétique 2030, lancée par les pouvoirs publics, et marquée par une ferme volonté politique d'aller vers une diversification de l'activité pétrolière et parapétrolière.

