Assemblée populaire nationale : Trois projets de loi adoptés

Le siège de l’Assemblée populaire nationale (APN) a abrité, hier, une séance plénière, présidée par M. Mouad Bouchareb, et consacrée au vote de trois projets de loi. Il s’agit du projet de loi relative aux règles générales de prévention des risques d'incendie et de panique, du texte inhérent aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale, et de celui aux activités nucléaires.

Lors de cette séance, qui s’est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, M. Noureddine Bedoui, du ministre de l’Energie, M. Mustapaha Guitouni, et du ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Abdelkader Bouazghi, les trois textes ont été adoptés par les députés. Aussi et durant cette plénière marquée par l'absence des partis de l'opposition, les membres de l’APN présents étaient au nombre de 234 députés, avec 63 ayant voté par procuration. Le quorum était donc atteint.



Adoption du projet de loi relative aux règles générales de prévention des risques d'incendie...



Il faut dire que le projet de loi relatif aux règles générales de prévention des risques d'incendie et de panique est un texte qui vise à «offrir une meilleure protection des personnes, des biens et de l'environnement, à travers la modernisation des structures relevant du ministère de l'Intérieur et la mise à niveau des textes en vigueur pour les adapter à l'évolution socioéconomique du pays». L’exposé des motifs de ce texte de loi, qui vient en remplacement de l'ordonnance de 1976, souligne notamment que la modernisation des structures et la mise à niveau des textes s'inscrivent dans le cadre des exigences induites par la forte concentration urbaine, les programmes de logement sans précédent, la création de villes nouvelles, la diversification des activités et des services, ainsi que l'apparition d'une nouvelle industrie des matériaux de construction et des produits d'aménagement. Il est en effet expliqué que les « profondes mutations socioéconomiques qu'à connues notre pays, ainsi que les nombreux sinistres qui l'ont endeuillé ces dernières années, ont interpellé les pouvoirs publics sur la nécessité de mettre en place un nouveau dispositif législatif et réglementaire mieux adapté à la mission de protection des personnes, des biens et de l'environnement». Le ministre de l’Intérieur soutient que «le nouveau dispositif législatif et réglementaire cible, notamment, les établissements recevant du public, les immeubles de grande et de très grande hauteur et les bâtiments d'habitation qui constituent une des préoccupations majeures pour le ministère de l'Intérieur, et ce, compte tenu des risques potentiels qu'ils peuvent générer pour le public, les utilisateurs et les personnes y exerçant ou y habitant.

Selon les explications fournies, le texte de loi aura, ainsi, pour but, de «clarifier et de préciser» le cadre juridique devant régir désormais lesdits établissements et immeubles. Parmi les nouvelles dispositions apportées à la faveur de ce texte de loi, l’on peut citer l'intégration de règles de sécurité « plus souples et mieux adaptées, basées sur la notion de droit à la sécurité et à l'extension de normes applicables au niveau international, relatives aux principes de sécurité des personnes, des biens et de l'environnement et des intervenants en cas de sinistre ». Il y a aussi de nouvelles dispositions qui concernent la classification des matériaux de construction, et ce, «d'après leur comportement au feu», en tenant compte des exigences du développement durable et de l'optimisation des coûts dans un contexte purement économique. Les nouvelles dispositions concernent, d’autre part, l'accessibilité aux établissements et aux immeubles des personnes à mobilité réduite. Toujours en matière de nouveautés, le nouveau dispositif se singularise par rapport à l'ancien par le fait qu'il «engage la responsabilité des constructeurs, des installateurs d'équipements et des exploitants, tout en renforçant le contrôle exercé par l'administration ou par les organes habilités ». Sur le plan technique, ce projet de loi vise à « adapter les prescriptions en matière de prévention des risques d'incendie et de panique aux progrès techniques et technologiques», est-il relevé.



… du projet de loi sur les activités nucléaires civiles...



Après l’adoption, hier matin, du projet de loi relatif aux activités nucléaires civiles, le ministre de l'Energie, M. Mustapha Guitouni, a qualifié cette adoption d’un «acquis» pour tous, car il renforce et consolide le rôle de l'Etat dans ce domaine, et fait office de

« garantie », a-t-il dit, pour la protection de la santé humaine, de l'environnement et des générations futures. Le ministre a également réitéré que les responsables du secteur de l’Energie restent déterminés «à travailler davantage pour assurer les conditions nécessaires à la redynamisation de ce secteur vital sur lequel repose l'économie nationale».

Le projet de loi adopté vise à définir le cadre législatif et réglementaire des activités liées à la recherche, à la production et à l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, en respectant les engagements pris par l'Algérie dans le cadre des conventions internationales. Le texte de loi a aussi pour objectif la protection de la santé humaine, de l'environnement et des générations futures contre les nuisances potentielles liées à l'utilisation des rayonnements ionisants, selon les principes de la radioprotection et de la sécurité nucléaire. Il est à noter, ici, que selon l’exposé des motifs de ce texte, la promulgation d'un cadre juridique d'utilisation pacifique de l'énergie et des techniques nucléaires de manière à favoriser le développement socio-économique du pays, est à même de faciliter la gestion des activités nucléaires et maîtriser les dangers liés à ces activités. Il s’agit d’un texte qui permettrait à notre pays, conformément à la loi algérienne et aux outils internationaux auxquels l'Algérie a adhéré, de réaliser ses objectifs à travers la protection des personnes, des biens et de l'environnement des nuisances nucléaires, en offrant

«davantage de crédibilité à leurs méthodes». Selon les dispositions de ce projet de loi,

«les aspects de sûreté et de sécurité nucléaires, de protection contre les rayonnements, les garanties de non-prolifération nucléaire, doivent faire l'objet d'une législation rigoureuse et appropriée, en conformité avec le Droit algérien et les engagements internationaux de l'Algérie ».

… et de celui relatif aux activités de médecine vétérinaire



Le projet de loi modifiant et complétant la loi 88-08 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale institue un «Ordre national des vétérinaires» et vise l'amélioration de la santé animale à travers une solide organisation de la profession de médecine vétérinaire. Selon les explications du ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, «l'amendement de cette loi permettra de développer la profession de médecine vétérinaire en Algérie qui joue un rôle important en matière de sécurité alimentaire à travers le contrôle de la salubrité des produits d'origine animale, y compris les poissons ».

M. Abdelkader Bouazghi souligne également que « les données montrent que la majorité des maladies affectant l'homme sont d'origine animale, d'où le rôle essentiel du vétérinaire dans la préservation de la santé publique», qualifiant la médecine vétérinaire de «sensible et stratégique pour la sécurité alimentaire et la santé de l'homme ». Le ministre soutient que la création de l'Ordre national des vétérinaires est un autre «acquis » qui vient ainsi s'ajouter à ceux déjà réalisés dans le cadre du programme national de développement agricole. L’objectif principal assigné à travers la révision de la loi de 1988 est l'institution d'un Ordre national des vétérinaires estimés à 20.000 praticiens, dont 3.000 fonctionnaires, ce qui est à même de permettre aux vétérinaires d'exercer leur profession «dans les règles de l'art». Ainsi, l'amendement vise à mettre la législation algérienne vétérinaire au diapason des normes internationales et à assurer une organisation rigoureuse à cette activité à partir des conditions d'octroi de licence pour l'exercise de la profession et le respect de la déontologie.

Soraya Guemmouri