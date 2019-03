Salon EQUIP AUTO ALGERIA : nouveau souffle pour la sous-traitance

«EQUIP AUTO ALGERIA», le plus grand Salon international de la sous-traitance et de l’après-vente Automobile et des Services pour la Mobilité en Afrique du Nord, a ouvert, hier, ses portes pour sa 13e édition qui s’étalera jusqu’au 14 mars, au Palais des Expositions des Pins Maritimes (Alger).

Fort de ses 13 éditions, «EQUIP AUTO ALGERIA» est devenu la «référence régionale» des professionnels de la sous-traitance automobile et de l’industrie de l’Aftermarket, en s’imposant, au fil des ans, comme un «véritable» facilitateur de business et une vitrine pour y découvrir des offres et des nouveautés.

Pendant quatre jours, l’industrie de la sous-traitance automobile et de l’Aftermarket exposera aux 10.000 acheteurs et professionnels attendus, l’ensemble de ses innovations, de ses produits et de son savoir-faire. «EQUIP AUTO ALGERIA» rassemble ainsi l’offre la «plus large» et la «plus complète» de matériels, équipements, produits et services pour les professionnels de la maintenance et de la réparation de véhicules (Ateliers de réparation-carrosserie, importateurs, grossistes, revendeurs, gestionnaires de flottes et prestataires de services à l’automobile…).

«EQUIP AUTO ALGERIA» réunira cette année près de 280 exposants de 16 pays, soit plus de 500 entreprises et marques représentées présents dans tous les secteurs du marché de la réparation-maintenance, des services et des activités complémentaires sur 12.000 m² d’exposition. Pour cette 13e édition, l’organisation du Salon mise sur un programme de thématiques et d’animations aussi riche que diversifié pour illustrer les tendances «actuelles» de l’après-vente automobile. Pour cerner les besoins du marché automobile croissant de la première monte et la seconde monte en équipements et pièces de rechange, «EQUIP AUTO ALGERIA» se positionne grâce aux choix des thèmes en qualité de plateforme d’exposition, mais aussi d’échange et de débat entre ses nouveaux donneurs d’ordre et les équipementiers mais surtout, promeut les nouvelles possibilités du «Doing Business» dans le secteur de «l'Automotive» en général, notamment la sous-traitance. Face à la concurrence nationale et régionale, «EQUIP AUTO ALGERIA» renforcera sa position d’évènement «phare» qui rassemble la filière automobile en Algérie (Équipementiers et acteurs industriels de la mobilité). Parmi les exposants, Renault Trucks Algérie présent au Salon «EQUIP AUTO» pour dévoiler son guide services qui reprend l’ensemble de l’offre après-vente proposée par le constructeur à travers son réseau national d’ateliers d’entretien et de réparation.

Par ailleurs, l’édition 2019 du Salon est une nouvelle occasion pour le constructeur de rappeler l’importance de l’utilisation de la pièce de rechange 100% d’origine sur l’ensemble des véhicules. La pièce d’origine préserve le matériel en augmentant sa longévité et, du fait d’un excellent rapport qualité/prix, permet une maîtrise optimale des coûts d’exploitation du véhicule.

Mohamed Mendaci