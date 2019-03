AADL-2 : Les souscripteurs de 4 wilayas connaîtront leur site aujourd’hui

L’Agence nationale d’amélioration et de développement du logement (AADL), a annoncé que son site électronique sera ouvert à partir d’aujourd’hui aux souscripteurs des wilayas de Sétif, Mila, et Tlemcen et Boumerdès, afin de procéder au téléchargement des pré-affectations de leurs futurs sites de logements. L’Agence a donc invité les souscripteurs de ces wilayas à consulter son site électronique à partir de ce mardi.

Il convient de rappeler que l’AADL avait annoncé que cette opération concerne les quelque 60.000 souscripteurs, qui auront un mois pour s’acquitter de leurs charges, à partir de la date de retrait de leur ordre de versement.

Un calendrier a été établi par l’agence, et publié sur son site web, pour les wilayas concernées. Cette opération a commencé à être effective, en premier lieu, pour les wilayas d’Alger, Oran, Annaba et de Blida. Les souscripteurs des wilayas de Constantine, Jijel, Béjaïa, Batna, M’sila et de Ouargla ont été les premiers à pouvoir retirer les ordres de versement, et les décisions de pré-affectation, à partir du 4 mars dernier. Pour les wilayas de Tipasa, Bouira Guelma, Sétif, El-Oued, Mila, Tlemcen, Saïda, Mascara, Sidi Bel-Abbès et d’Oum El-Bouaghi, l’opération a été lancée le 6 mars dernier. Les souscripteurs concernés peuvent se renseigner sur tous les aspects concernant leurs futurs logements, via le site électronique de l'Agence AADL, en introduisant leur numéro d'inscription et mot de passe. Il est utile de souligner que le montant de cette tranche représente 5% du prix du logement, soit 10,5 millions de centimes pour un F3 et 13,5 millions de centimes pour un F4. Seuls les souscripteurs qui sont affectés à des chantiers dont le taux d’avancement a atteint ou dépassé 70%, sont concernés par cette opération. Il faut savoir que le prix à payer pour un logement AADL de type F3 est d’environ 2.614.000 DA, alors que celui d’un F4 s’élève à 3.290.000 DA. Le souscripteur du programme location-vente de l’année 2013 devra supporter un apport personnel de 25%, dès le début de la souscription, un apport divisé en 4 tranches (10%, 5%, 5%, 5%). Le reste du prix à payer, qui sera de 75%, sera divisé sur 25 ans, pour une mensualité d’environ 6.500 DA, pour un F3, et d’environ 8.200 DA, pour un F4.

Il est également précisé que les originaux des reçus de versement doivent être conservés et remis, lors de la récupération de la décision d’affectation. Dans l’intervalle, l’AADL va procéder à la vérification de la situation matrimoniale des souscripteurs, pour éviter les doubles affectations.

A cet effet, il est demandé aux souscripteurs dont la situation familiale a changé de remplir le formulaire, disponible sur le site web de l’Agence dans la rubrique «contrôle». Il convient de noter l'AADL avait ouvert en décembre 2017, son site électronique aux souscripteurs au programme AADL 2013 pour le choix des sites. Pour rappel, cette procédure concernera 129.000 souscripteurs, dont 40.000 à Alger, ayant choisi leur site par internet depuis le début de l’opération du choix des sites lancée en décembre 2016.

Un programme de 120.000 logements de type Location-vente (AADL) a été lancé en octobre dernier, la troisième opération de choix des sites a été lancée au profit des souscripteurs au programme AADL 2 (2013). 73.317 unités ont été soumises à l’opération de choix à travers 31 wilayas.

Le programme de logements pour la période 2015-2019 comprend 470.000 logements AADL auxquels s’ajoutent 90.000 unités inscrites au titre du programme de 2019.

Salima Ettouahria