Education nationale : Pas de report des examens de fin d’année

«Il faut préserver l’école de toutes idéologies et des différents courants politiques», a souligné, hier, la directrice centrale de l’évaluation et de la prospective au ministère de l’Éducation nationale.

Samia Mezaïb qui s’exprimait sur les ondes de la radio algérienne a indiqué que sur le plan institutionnel, le département de Benghabrit a une responsabilité et un devoir moral de «protéger» cette école des différents courants et qui incombe à «tous», la famille et la société en premier lieu, pas uniquement les chefs des établissements scolaires, l’administration et l’encadrement pédagogique.

Elle a qualifié d’acte «dangereux» la sortie des élèves des cycles moyen et secondaire dans la rue du fait que ces élèves sont des mineurs, leur place étant de ce fait au sein des établissements.

Poursuivant ses propos, «L’invitée de la rédaction» de la Chaîne 3 dira que l’école a toujours été le lieu des «connaissances» et des «compétences» qui sont transmises à la jeune génération et affirmé que l’élève est placé au «cœur» de cette réforme, tout en mettant l’accent sur l’intérêt «d’améliorer» le système éducatif. «L’école algérienne est l’école du peuple et nous sommes tous responsables de sa préservation», a-t-elle tenu à le souligner, assurant que l’amélioration de l’enseignement pour aller vers une école de «qualité» constitue un «enjeu». «Cette démarche provoque chez beaucoup de personnes une certaine résistance, ce qui est tout à fait normal», a-t-elle poursuivi non sans noter que dans l’ensemble, la majorité «adhère» aux changements opérés dans le système éducatif.

Samia Mezaïb a, dans le sillage, rappelé que l’enseignement est un droit constitutionnel «obligatoire» pour tous et souligné qu’il est du devoir de l’Etat de le prendre en charge de manière «efficace». Soulignant l’importance de la communication, elle a fait savoir que l’intégration des améliorations au sein du système éducatif nécessite la conjugaison des efforts des différents partenaires pour mener à «bien» la mise en œuvre des changements opérés au sein de ce système. Elle précisera, dans ce contexte, que la réforme du système éducatif, entamé suite aux recommandations issues des deux conférences, qui ont eu lieu en 2014 et 2015, n’est pas «figée», mais elle continue jusqu’à «concrétisation» des objectifs assignés.

Aussi sur le plan pédagogique, la directrice centrale de l’évaluation et de la prospective au ministère de l’Education nationale a rappelé que suite à l’analyse des erreurs qui ont été commises, auparavant, sur les copies des examens officiels, le ministère a procédé à la mise en place d’un plan de formation et de remédiation pédagogique. Des fiches ont été, à ce sujet, mises à la disposition des enseignants, particulièrement au niveau des langages fondamentaux, à savoir la langue arabe, le français, les mathématiques et les sciences. «On veut aller vers une école de qualité et nous sommes en train de mettre en place les mécanismes pour atteindre cet objectif», a précisé Mme Mezaïb qui a fait part par ailleurs de l’existence d’un cadre stratégique à l’horizon 2030 pour la refonte pédagogique, formation et la gouvernance.

Selon elle, il faut aller vers une amélioration de certains domaines, précisant que les programmes scolaires nécessitent une «amélioration» pour les manuels et la formation des enseignants ainsi que la gestion des établissements.

En matière de recrutement, «l’Invitée de la rédaction» de la Chaîne 3 a indiqué que la numérisation du secteur a permis plus de transparence. «On est passé d’un long processus de recrutement lourd à un autre plus souple, grâce à la numérisation du secteur», a-t-elle expliqué, avant de poursuivre, «qu’aujourd’hui pour passer le concours de recrutement, les enseignants doivent s’inscrire sur la plateforme qui est dotée de toutes les informations».

A la fin, et profitant de son passage sur les ondes de la radio, Samia Mezaïb a démenti certaines informations portant sur le report des examens de fin d'année et assuré à ce propos qu'ils se dérouleront aux dates déjà fixées et communiquées par le ministère de l'Education nationale.

Kamélia Hadjib