Transfert des eaux à partir de Bekaria vers El-kouif (Tébessa) : Mise en service du projet

Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a présidé, dimanche soir à Tébessa, la cérémonie de mise en exploitation du projet de transfert des eaux souterraines de la localité de Bekaria vers la commune d’El-Kouif.

La mise en service de ce transfert hydraulique va permettre d'améliorer l'alimentation en eau portable de la commune d’El Kouif qui compte plus de 20.000 habitants, selon les explications fournies sur place au ministre qui effectuait, une visite de travail dans la wilaya de Tébessa.

A l’occasion, M. Necib a indiqué que la wilaya de Tébessa a bénéficié d'un programme d'urgence destiné à renforcer l'alimentation en eau potable qui sera concrétisé «avant l'été».

Concernant les communes situées au nord de la wilaya qui enregistrent un flagrant déficit en eau potable, à l'instar d'El Ouenza, Laâouinat, Boukhadra, Bir Dhab et Mersat, le ministre a assuré que celles-ci seront alimentées à partir du barrage d'Ouldjet Mellegue avant «la fin du présent semestre». La réalisation du réseau de transfert des eaux à partir de ce barrage vers lesdites communes, sur un linéaire de 13 km, affiche un taux d'avancement de 63%, a-t-on fait savoir. Ce projet va permettre d'approvisionner en eau potable plus de 140.000 âmes à travers 6 communes ciblées pour une capacité de pompage pouvant atteindre les 300 L/s. par ailleurs, le ministre a fait savoir qu'en attendant la mise en service de ce projet hydraulique et pour combler le besoin en eau portable de habitants de la région, le volume d'eau transféré quotidiennement vers ces communes à partir du barrage d'Ain Eddalia (wilaya de Souk Ahras) va passer de 4.000 à 20.000 m3. M. Necib a également révélé que la wilaya de Tébessa a bénéficié d'un projet de réalisation de 10 puits profonds dans plusieurs communes afin «de rattraper le déficit en matière d'AEP». Le ministre des Ressources en eau à conclu sa visite dans la wilaya de Tébessa en inspectant le barrage d'Ouldjet Mellegue d'une capacité totale théorique de 155 millions de m3. Rempli à 56%, cet ouvrage hydraulique devrait, dès sa mise en service, alimenter plusieurs communes de la wilaya de Tébessa et de Souk Ahras, en plus du complexe de transformation de phosphate de Oued El Kebrit. M. Necib a également eu à inspecter le projet de réalisation de deux stations de pompage vers El Ouenza et Laâouinat.