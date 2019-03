Recrutement des imams : Le concours écrit se tiendra les 18 et 19 mars

Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a procédé à la convocation des candidats sélectionnés au concours de recrutement en qualité d’imam- enseignant principal, imam enseignant ainsi que de guide religieux, prévu les 18 et 19 mars prochain. A cet effet, la liste nominative des candidats sélectionnés sera affichée sur le site officiel du département ministériel de Mohamed Aïssa, ce qui permet aux concernés de connaître leur situation et ce, avant l’envoi des convocations par voie postale en vue de pouvoir rejoindre dans les délais impartis l’Ecole nationale pour la formation et l’amélioration des cadres des affaires religieuses, sise à Dar-El-Imam (Alger). Ainsi, ce second concours vise à pallier le manque d’effectifs enregistré dans ce domaine en les répartissant à travers plusieurs mosquées du territoire national. De plus, la même source rapporte que la correction des copies des candidats sera faite par des cadres ainsi que des inspecteurs du secteur des Affaires religieuses et des Wakfs. Le processus de correction se fera en toute transparence, et à la fin des concours, les décisions de nomination seront remises directement aux heureux lauréats.

Pour rappel, un concours de recrutement de 2.000 imams contractuels avait été ouvert en novembre dernier à travers toutes les wilayas du pays. Les candidats devaient être titulaires d'un diplôme universitaire avec des connaissances en sciences islamiques et en exégèse religieuse. Les nouvelles recrues ont été, il faut le dire, réparties à travers l’ensemble du territoire national, selon les besoins de chaque région. A ce sujet, les wilayas de Bejaïa et de Tizi-Ouzou ont été classées en première position, et ce, en terme de nombre de postes pourvus, avec 110 imams pour chacune d’entre elles. Viennent ensuite les wilayas de : Sétif avec 88 postes, Batna (80), M’sila (75) et Alger (70). L’organisation et la supervision de ce genre de concours spécifiques par le département de Mohamed Aïssa sont motivées par la mise en route d’une démarche visant la préservation des tribunes des mosquées contre toutes les tentatives de récupération par d’éventuels «squatteurs» prônant des discours obscurantistes qui risquent d’induire les fidèles en erreur, notamment par des références religieuses extrémistes et enflammées. La justesse de cette approche visant à protéger la mosquée, ce haut lieu de culture de la paix, trouve des échos internes et internationaux des plus favorables, puisque l'Algérie ne cesse d’être reconnue, par son approche, comme «une école» en matière de «déradicalisation».

Le principal acteur et source de cette approche visant à immuniser la société contre les discours de la haine et l’intégrisme est l’imam, dont le rôle de sensibilisation et d’éducation s’apparente plus à un devoir moral qu’à une fonction rémunérée.

A noter, par ailleurs, qu’en prévision du prochain Ramadhan, le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a organisé déjà un concours de sélection des imams destinés à la communauté algérienne à l’étranger pour officier lors des prières de Tarawih.

Sami Kaidi