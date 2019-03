Dossier de candidature du concours paramédical : Le relevé de notes du baccalauréat n’est plus exigé

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a annoncé la suppression du relevé de notes du baccalauréat dans le dossier des candidats au concours de formation au niveau des instituts paramédicaux, pour le rang de chirurgien-dentiste assistant, et de soins néonatals pour la santé publique pour l'exercice 2018.

En effet, dans une correspondance portant le n° 279 du 7 mars 2019, émise par la direction de la formation du ministère et adressée aux directeurs de la santé publique du pays et aux Instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, le ministère a donné instruction d’accepter les dossiers de candidats sans exiger ce document, afin de préserver le droit de participation à tous.

Il faut dire que cette décision intervient après l’enregistrement d’un nombre important de requêtes de la part de candidats dans les spécialités en question, qui affirment ne pas pouvoir participer à ce concours, car n’ayant pas pu procurer ce relevé contenant les notes obtenues dans certaines filières lors du baccalauréat 2018. Ceci d’autant que l’obtention du diplôme du baccalauréat devrait être une condition suffisante pour passer les concours.

Rappelons que le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a annoncé l’ouverture de quatre concours sur épreuves dans les différentes spécialités paramédicales, au titre de la session de formation 2018-2019 et qui va renforcer le corps paramédical de 3.166 travailleurs.

Les nouveaux postes de formation permettront, ainsi, de combler le déficit dans plusieurs spécialités médicales enregistrées dans différents établissements de santé et également la promotion des prestations médicales au profit des populations locales.

Les dossiers de candidature aux concours et tests professionnels devront comporter, dorénavant, uniquement les pièces ou documents suivants : Une demande manuscrite, une copie de la pièce d’identité, une copie du titre ou du diplôme exigé, auquel sera joint le relevé de notes du cursus de formation, et une fiche de renseignements dûment remplie par le candidat. Les candidats définitivement admis seront, préalablement à leur nomination dans les grades et emplois postulés, invités à compléter leurs dossiers administratifs par l’ensemble des autres documents dont, notamment, copie du document justifiant la situation du candidat vis-à-vis du service national, certifiée conforme à l’original par l’institution ou l’administration organisatrice du concours, extrait du casier judiciaire en cours de validité, certificats médicaux, deux photos d’identité. Les candidats retenus sont astreins à suivre, avec succès, une formation spécialisée de deux années dans les établissements de formation relevant du ministère de la Santé.

Le corps paramédical est composé de plus de 1,3 million d’infirmiers et de 8.500 sages-femmes, tandis que le personnel administratif et technique a atteint, lui, les 118.337 fonctionnaires, selon les dernières statistiques établies par les services du ministère de la Santé. Des chiffres qui demeurent toutefois en deçà des besoins exprimés dans différentes structures de l’Algérie profonde, étant donné le nombre important d’infirmiers et auxiliaires de santé qui sont partis en retraite au fil des années, sans être remplacés, et l’augmentation conséquente de la population, induisant une forte demande en la matière.

Il faut rappeler, par ailleurs, que l’ouverture de ces centaines de postes budgétaires entre dans le cadre d’une vaste opération de recrutement lancée par la tutelle, et ce, dans plusieurs spécialités. Ce sont, en effet, 62.736 médecins spécialistes, infirmiers et assistants et agents administratifs qui rejoindront les services du ministère dans le cadre d’un plan d’emploi établi par la tutelle à l’horizon 2022.

Sarah A. Benali Cherif