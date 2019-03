Incendie dans une habitation abandonnée à Sig : Un mort et un blessé

Une personne est morte et une autre a été blessée dans un incendie qui s'est déclaré dimanche dans une habitation abandonnée à Sig, dans la wilaya de Mascara, a-t-on appris des services de la protection civile. Le chargé d’information à la direction de la protection civile de la wilaya, le lieutenant Tahar Mehenni, a indiqué qu'il s'agit d'un incendie dans une baraque d'une base vie relevant d’une entreprise, située à hai Redouane, dans la ville de Sig. L’incendie, dont les causes restent inconnues, a coûté la vie à un jeune de 27 ans dont le corps a été retrouvé calciné et a causé des brulures de 2e degré à une autre personne âgée de 25 ans. Les agents de la protection civile sont intervenus pour transporter le corps de la victime vers la morgue de hôpital de Sig et le blessé vers les urgences du même établissement. Les pompiers ont maîtrisé l’incendie parvenant à sauver des têtes de bétail et du fourrage d'un site limitrophe au lieu de l’incident.