Sétif : Saisie de 2.090 comprimés psychotropes

Les éléments de la section de recherche relevant du groupement territorial de la gendarmerie de la wilaya de Sétif a procédé ces derniers jours au démantèlement d’un réseau national faisant dans la commercialisation de produits psychotropes. Une opération qui a été réalisée suite à l’exploitation d’informations faisant état d’une personne qui s’apprêtait à transporter une quantité importante de psychotropes en direction de la capitale. A la suite de quoi, un dispositif a été mis en place par les éléments de la section de recherches en coordination avec ceux de la sécurité routière de Sétif et les éléments de l’unité de gendarmerie de Sétif et a permis d’intercepter le véhicule en question au niveau de la station service Babor.

La procédure de contrôle réglementaire effectuée sur le mis en cause et du véhicule en question permettra aux éléments de la gendarmerie nationale d’y découvrir et saisir une quantité de 2.090 comprimés psychotropes du genre «Extasy» selon le communiqué du groupement territorial de la gendarmerie de la wilaya de Sétif qui indique en outre l’arrestation du mis en cause et la saisie du véhicule qui servait à l’écoulement du produit. L’intensification de l’enquête permettra d’identifier un second suspect. Les deux mis en cause, âgés de 30 et 34 ans, ont été présentés devant les juridictions compétentes, indique le communiqué.

F. Zoghbi