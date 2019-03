Protection civile : 7 morts et 3 blessés en 24 heures

Sept personnes ont trouvé la mort et trois autres ont été blessées dans sept accidents de la circulation enregistrés lors des dernières 24 heures au niveau national, selon un bilan établi, lundi, par les services de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya d'Oum El Bouaghi avec deux morts et quatre blessés suite à deux accidents, le premier accident a eu lieu sur la RN10, au niveau de la commune et daïra de Sigous, le deuxième est survenu sur la RN80, au niveau de la commune de Berriche (daïra de Ain El Beida), note la même source. Durant la même période, les secours de la protection civile ont procédé à l’extinction de cinq incendies urbains, industriels et autres au niveau des wilayas d’Alger, Mascara, El Tarf et Blida.