Théâtre d’Oran : Exposition sur le parcours de Alloula

Une exposition photo et documentaire mettant en relief le parcours artistique d'Abdelkader Alloula (1939-1994) est proposée tout au long de cette semaine au Théâtre régional d'Oran (TRO) dans le cadre de la commémoration de la 25e année de la disparition du regretté dramaturge. «Cette initiative a pour objectif de mieux faire connaître aux jeunes générations la dimension artistique et humaine de la grande icône du théâtre national», a indiqué le directeur du TRO, Mourad Senouci.

L'exposition, qui est appuyée par des projections vidéo en boucle dans le hall d'accueil du TRO, figure parmi les principales activités programmées au titre de l'hommage entamé samedi par la présentation d'une nouvelle version de la pièce «El-Ajouad» (les généreux) d'Alloula.

Produite à la faveur du partenariat entre le TRO et la Fondation Abdelkader-Alloula, cette œuvre sera rejouée dimanche soir par la troupe de la compagnie artistique «Istijmem», sous la direction de Jamil Benhamamouche.

Le public oranais a rendez-vous le 16 mars avec un autre spectacle intitulé «Arlequin valet de deux maîtres», fruit d'une coproduction entre le TRO et le Théâtre national d'Alger (TNA). Cette prochaine affiche verra la montée sur scène de plusieurs jeunes espoirs du théâtre national, sous la direction du metteur en scène Ziani Cherif Ayad qui propose une nouvelle version de la même pièce réalisée par Alloula en 1993. Abdelkader Alloula s'est éteint le 10 mars 1994, victime d'un lâche attentat terroriste perpétré à la sortie de son domicile à Oran, rappelle-t-on.