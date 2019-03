Fête du tapis de Ghardaïa : Le rendez-vous annuel incontournable

La 51e édition de la fête nationale du tapis se déroulera du 23 au 28 mars courant à Ghardaïa (600 km au sud d’Alger), a appris l’APS auprès des services de la wilaya. Devenue durant plus d’un demi-siècle un rendez-vous annuel incontournable pour les voyagistes et autres visiteurs de la région du M’zab durant la période des vacances scolaires de printemps, cette manifestation s’assigne pour objectif de valoriser les potentialités que recèle la région aussi bien dans le domaine de l’artisanat que du tourisme. L’évènement constitue une opportunité pour mettre en valeur le savoir-faire des artisanes et tisserandes, et garder l'essence même de l’artisanat algérien à travers les couleurs, les symboles, les codes et les dessins réalisés selon l’imagination fertile des tisseuses des différentes régions du pays, a souligné le secrétaire général de la wilaya, Boualem Amrani.

Cette édition permet également de célébrer la beauté du tapis, ses couleurs et ses textures, dans le but de préserver ce patrimoine culturel lié aux métiers de l’artisanat, et de mettre en évidence cette activité génératrice de revenus pour de nombreuses tisseuses, pour la plupart femmes au foyer, a-t-il ajouté.

«C’est une occasion pour encourager le savoir-faire, la créativité, le travail pointilleux qui préside à la fabrication du tapis «œuvre artistique» et également la valorisation des efforts déployés par les tisseuses depuis des siècles en vue de préserver ce savoir-faire ancestral qui requiert de la patience, la rigueur et de longues journées et nuits de labeur derrière un métier à tisser», a indiqué M. Amrani.

En prévision de cet événement à caractère national, de nombreuses opérations d’embellissement de la vallée du M’zab, qui compte quatre communes, ont été entamées par les services de la commune, particulièrement à Ghardaïa et Bounoura.

Le comité d’organisation s’attèle à assurer une organisation «parfaite» à cette 51e fête du tapis traditionnel, à l’effet d’assurer une réussite à cette manifestation socio-économique et culturelle pour stimuler les activités touristiques et artisanales, a assuré le secrétaire général. L’événement constitue une valeur ajoutée pour l’essor de l’économie locale et sera marqué par l’organisation aussi de plusieurs activités sportives nationales et internationales, a-t-on fait savoir à la wilaya. Les organisateurs prévoient une exposition-vente de produits artisanaux, un défilé de chars ornés de tapis tissés à la main ainsi que des représentations des us et coutumes des différentes régions, des spectacles de fantasia ainsi que d’autres arts populaires locaux.