Troisième conférence sur l’avenir de la Syrie et de la région à Bruxelles : mobiliser davantage la communauté internationale

La troisième conférence sur l'avenir de la Syrie débutera, aujourd’hui à Bruxelles, en vue de discuter des voies et moyens permettant l'accompagnement de la Syrie et les efforts de l'Onu pour la prise en charge des conséquences de la crise qui frappe le pays.

Prévue sur deux jours, la conférence a été annoncée par la haute représentante/vice-présidente Federica Mogherini l’a annoncé lors d’une conférence de presse à l’issue de la réunion informelle des ministres des affaires étrangères de l’UE (Gymnich), qui s’est tenue à Bucarest. Ces assises sont organisées par l’Union européenne (UE) en collaboration avec les Nations unies. Plus de 1 000 participants assistent à cette conférence représentants de la société civile de la Syrie et des pays de la région, des ministres et des décideurs de pays voisins de la Syrie et des représentants de pays donateurs, d'organisations régionales, d'agences des Nations unies et du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

"Nous avons déjà eu des échanges avec le nouvel envoyé spécial des Nations unies pour la Syrie , Geir Pedersen, sur la manière d’utiliser cette conférence non seulement pour garantir un engagement humanitaire que nous voulons maintenir tout en haut de l'agenda international et européen, mais aussi pour définir comment soutenir une transition politique en Syrie et le rôle des Nations unies à cet égard", a annoncé Mme Mogherini. L’objectif général de la conférence est de soutenir le peuple syrien et de mobiliser davantage la communauté internationale en vue de trouver une solution politique durable à la crise syrienne, conformément à la résolution 2254 du Conseil de sécurité des Nations unies, a-t-on indiqué. "Bruxelles III sera la principale réunion des bailleurs de fonds en faveur de la Syrie et de la région en 2019, elle accordera plus de place que les éditions précédentes aux organisations de la société civile et aux ONG syriennes, régionales et internationales" a t-on-ajouté, A l’instar des deux éditions précédentes, Bruxelles III abordera également les problèmes humanitaires et de résilience les plus critiques qui touchent les Syriens et les communautés qui accueillent des réfugiés syriens, tant à l’intérieur du pays que dans la région. Cette conférence réaffirmera le soutien politique et financier de la communauté internationale aux pays voisins de la Syrie, notamment le Liban, la Jordanie et la Turquie, ainsi que l’Iraq et l’Egypte, indique t-on.



Déluge de feu sur les dernières positions de Daesh



Les forces antiterroristes, ont pilonné, hier, les derniers terroristes retranchés dans un camp de fortune à Baghouz, dans l'est de la Syrie, en vue d'asséner le coup de grâce final au "califat" autoproclamé du groupe Daesh. Les Forces démocratiques syriennes (FDS), engagées depuis décembre dans une offensive "finale" contre l'EI, ont suspendu à plusieurs reprises leurs opérations ces dernières semaines afin de faciliter l'évacuation de milliers de femmes, d'enfants et d'hommes fuyant les combats, y compris des terroristes. Mais le tarissement du flot d'évacuations et l' "expiration" du délai accordé à l'organisation pour la "reddition" de ses combattants ont permis aux FDS de relancer dimanche dernier, leurs opérations militaires contre l'ultime poche de l'EI. Dans la nuit de dimanche à lundi, "les combats ont été très violents", selon le chef d'une unité des FDS, Aras Orkeich, ajoutant que des terroristes ont eu recours à des "kamikazes" et à des "voitures piégées".

Depuis dimanche dernier, les FDS ont réussi à saisir plusieurs positions de Daesh. L'opération a toutefois "ralenti après minuit, plusieurs centaines se sont rendus et nous avons arrêté (les combats) pour les sortir", a indiqué M. Orkeich, ajoutant que les opérations reprendront s'il n'y a pas de nouvelles capitulations.

M. T. et Agences