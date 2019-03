Solidarité : Soutien à Ababou, ex-joueur de Medioni et du NAHD

La Radieuse a rendu visite au moudjahid Abdelkader Ababou, ancien joueur du SC Medioni Oran et du NAHD, qui traverse de grosses difficultés de santé qui l’empêchent de marcher. Le président de la Radieuse, Kada Chafi, et les anciens joueurs internationaux, Belloumi, Meçabih, Benzerga, Guemri, Benchiha, Chibani, et Ksira ont honoré cette grande personnalité qui a marqué le football de son temps, avec un trophée du mérite, un diplôme d'honneur, une aide financière et des cadeaux, ainsi qu'une chaise roulante offerte par le wali d'Oran, Mouloud Cherifi Et ce à titre de reconnaissance pour le grand parcours révolutionnaire de Ababou et dans le football en tant que joueur, entraineur, éducateur et dirigeant durant une cinquantaine d'années.Chacun de ceux qui l'ont connu ne parlent que de son sérieux et de l'amour de son métier durant sa carrière. Cette cérémonie de reconnaissance a créé une grande émotion au sein de sa famille ,son épouse ,très émue, a déclaré:" Avec mes enfants, nous sommes très heureux de cette visite de soutien, surtout que mon cher époux a été marginalisé ces dernières années alors qu'il était très malade suite à la mort de notre fils, ce qui a influé négativement sur sa santé. Ababou avait oublié son devoir familial pour le football et la formation des jeunes joueurs qu'il formait . Nous n’oublierons pas votre geste".