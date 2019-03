MLS : Impact Montréal : Taïder signe son deuxième but de la saison

Le milieu international algérien Saphir Taïder a signé, samedi soir, son deuxième but de la saison sous les couleurs de l'Impact Montréal, battu en déplacement face à Houston Dynamo (2-1), dans le cadre de la 1re journée de la Major League Soccer (MLS). L'ancien joueur du FC Bologne (Serie A italienne) a ouvert le score à la 34e minute, avant que son équipe ne concède l'égalisation deux minutes plus tard (36e). Les locaux ont marqué le but de la victoire en fin match (86e). Taider a ouvert son compteur buts lors de la victoire décrochée en déplacement par l'Impact face à San José Earthquakes (2-1). Un début de saison prometteur pour l'Algérien qui affiche d'emblée ses ambitions sur le plan personnel. Pour sa première saison avec l'équipe de Montréal, Taïder (27 ans) avait inscrit 7 buts. Il avait atterri au Canada en janvier 2018 pour un contrat de trois ans, dont un prêt de deux saisons, en plus d'une année d'option pour 2021 en provenance du FC Bologne (Serie A italienne). Ecarté des rangs de l'équipe nationale par l'ancien sélectionneur Rabah Madjer pour des raisons disciplinaires, Taider est convoqué régulièrement depuis l'arrivée de Djamel Belmadi à la tête des Verts en août 2018. Il devrait figurer dans le groupe de la sélection en vue des deux matchs prévus à domicile en ce mois de mars : face à la Gambie en clôture des qualifications de la CAN-2019 et en amical devant la Tunisie.