Dans la lucarne : Des infrastructures à réceptionner

Dans tous les pays de la planète, on accorde une importance cruciale à l’infrastructure de base, mais aussi à celle destinée à la pratique sportive. Il n’y a pas de projets sans que ceux qui touchent le sport ne soient inscrits aux différents programmes. Car, un développement donné ne peut être que général. Il n’y a pas de « verre à moitié plein ». C’est cela la projection sur l’avenir. C’est un tout indéniable ! Certains, en dépit du fait qu’ils disposent d’une infrastructure adéquate et bien adaptée chercheront toujours à l’améliorer pour ne pas stagner et rester toujours au firmament. Beaucoup de nations avaient compris cette réalité dans l’optique de maintenir à un niveau élevé leur développement tout azimut. En Espagne, à titre d’exemple, les trois grands clubs de ce pays possèdent de très beaux stades qui peuvent contenir plus de 60.000 places pour ne pas dire plus. L’Atlético Madrid a évolué pendant longtemps sur son stade fétiche de Vicente Calderon, un « petit bijou ». Aujourd’hui, modernisme oblige, il évolue dans le nouveau stade Wanda Métropolitano qui devait servir aux JO- 2024 à Madrid. Comme Paris a été choisie pour les organiser, on avait permis aux « Cochoneros» d’y être domiciliés. On n’a pas perdu de temps. Le Real Madrid, le plus grand club d’Espagne avec son mythique Santiago Bernabueu est sur le point de réceptionner un nouveau stade encore plus splendide. Le Barça, la formation catalane, avec son Nou Camp est aussi sur le point de le « rénover » entièrement. Par conséquent, ils n’attendent pas jusqu’à ce qu’ils tombent en ruine pour s’y intéresser. Il y a aussi Wembley qui a été démoli par les Anglais qui y ont reconstruit cependant un autre à la place encore plus magnifique.

Chez nous, il faut admettre que l’Etat a fait d’énormes efforts pour que nos sportifs puissent pratiquer dans des stades répondant aux normes, carles stades de la capitale laissent vraiment à désirer. Ils devraient être démolis pour en reconstruire d’autres. C’est vrai que des infrastructures grandioses ont été lancées depuis quelques années, mais leur réception tarde encore. Et ce n’est pas normal, surtout que certains d’entre eux comme le stade de Baraki, travaux ont dépassé 20 ans, lui qui devait servir pour le grand évènement des Jeux sportifs arabes 2004. Il est vrai qu’il est cependant sur le point d’être livré, et nos sportifs l’attendent avec impatience. On peut dire la même chose pour le stade de Tizi-Ouzou, sis à Boukhallfa. Celui d’Oran va ouvrir ses portes incessamment, notamment en prévision des Jeux méditerranéens de 2021 qu’organisera la ville. Ce que l’on peut relever, c’est que les grandes infrastructures sportives lancées ne seront pas réceptionnés dans les délais prévus lors des contrats de réalisation. De plus, des aléas font que les contrats sont réétudiés avec de nouveaux avenants qui font ainsi durer les travaux. Il est évident qu’on va perdre beaucoup d’argent, mais surtout on va encore « poireauter » avant de réceptionner entièrement les infrastructures. Ce qui ne peut nous permettre de prétendre organiser des compétitions majeures.

On mérite vraiment mieux !

Hamid Gharbi