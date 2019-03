Ligue 2 (25e journée) : NCM - JSMB à l’affiche

Le leader dispose d’une belle opportunité de consolider sa position et faire par la même un pas de plus vers l’accession. Le NC Magra sera hôte de la JSM Bejaia, un sérieux prétendant, à l’occasion de la 25e journée du championnat de Ligue-Deux. Une rencontre au sommet à suivre.

Par ailleurs, les deux poursuivants immédiats, en l’occurrence ASO et USB, devront faire leurs preuves à l’extérieur face à des formations en danger. L’équipe de Chlef se déplacera à Skikda où l’attend de pied ferme la JSMS. Les poulains du coach Zaoui doivent se montrer solides pour espérer tirer leur épingle du jeu face au team local qui n’a toujours pas assuré son maintien. La tâche pourrait s’avérer encore plus compliquée pour l’équipe de Biskra, qui sera confrontée à l’USMH. Face à un adversaire en position de relégable, tout à fait déterminé à vaincre pour espérer garder intacts ses chances de survie en Ligue Deux, les protégés de l’entraineur Leknaoui s’apprête à disputer une partie pour le moins difficile. En effet, l’USMH n’a plus droit à l’erreur.

De son coté, le Wided de Tlemcen sera confronté à l’ASM Oran pour un derby de l’Ouest qui s’annonce passionnant. Les joueurs de Bouali, veulent absolument saisir cette opportunité d’accueillir une formation pas tout à fait au point, pour reprendre une place au podium.

Attention tout de même à cette équipe de l’ASMO, dans une position inconfortable, qui ne fera pas le voyage à Tlemcen dans la peau de la victime expiatoire.

A noter que cette partie se déroulera à huis clos. D’autre part, le MCEE et le RCR, qui suivent de prés la course, évolueront at home, disposent de belles opportunités pour revenir au premier rang.

Le Mouloudia d’El Eulma reçoit le Raed de Kouba, en position de premier relégable. Le Rapid de Relizane accueille de son coté, l’USM Annaba, dont les chances d’accessions restent très minimes. Dans le bas du tableau, le MC Saida, en quête de points pour quitter la zone de turbulence reçoit la lanterne rouge, USM Blida, qui vit ses dernières journées dans ce palier. L’ES Mostaganem, dans une position très inconfortable, sera hôte de l’Amel Boussâada, qui n’a pas encore dit son dernier mot dans la course à l’accession.

Rédha M.

Programme des rencontres :



USMH – USB (15 h)

JSMS – ASO (15 h)

MCS – USMB (15 h)

ESM – ABS (16 h)

RCR – USMAn (16 h)

WAT – ASMO (16 h)

MCEE – RCK (17 h)

NCM – JSMB (17 h)