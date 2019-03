Sports mécaniques : Présentation du Rallye Touareg 2019 par les organisateurs

AMA Events, Mediacorp et Touareg Rallye ont convié, hier à l’hôtel El-Djazaïr, les médias à une conférence de presse, pour le lancement du grand événement «Tuareg Rallye 2019». Le parcours a été dévoilé en la circonstance, ainsi que tous les aspects techniques et organisationnels liés à cet évènement.

Ainsi, un important organisateur allemand des rallyes le «Tuareg Tour» s’associe à deux opérateurs privés algériens, AMA Events et Mediacorp, pour lancer la première édition du «Touareg Rallye Algérie 2019». Devenue incontournable depuis ses quatre dernières années, l’Algérie lance un nouveau grand rendez-vous en sports mécaniques dans le domaine du rallye 4X4, ont affirmé les organisateurs. Programmé du 16 au 23 mars 2019, «Touareg Rallye Algérie» sera l’un des rendez-vous de l’année à retenir pour les férus des sports mécaniques, des passionnés du tout-terrain. Cela en plus des amoureux du désert, puisqu’une bonne partie de cet évènement sera destinée au tourisme local. Ainsi, deux-cent-cinquante pilotes, dont vingt algériens, prendront part au Rallye Touareg, qui comprendra sept étapes, avec une distance globale de 1.500 km à parcourir pour les pilotes des différentes catégories (4x4, SSV, moto, camion), à travers le désert algérien, ont annoncé hier les organisateurs. Sept étapes sont donc au programme de ce Rallye auto/moto. Trois se dérouleront à Taghit et quatre à Béni-Abbès, dans la wilaya de Béchar, ont conjointement affirmé l'Algérien Amir Benmamar, d’AMA Events, et ex-président par intérim de la FASM, et l'Allemand Rainer Autenrieth, coorganisateurs de cet évènement avec Mediacorp. Amir Benmamar dit, à propos de ce rallye : «Le Touareg est le deuxième plus grand Rallye au monde, après le Dakar.» L’Allemand Rainer a tenu à souligner pour sa part : «Touareg Rallye existe depuis 22 ans, et jusque-là, il se déroulait en alternance, entre la Tunisie et le Maroc. C’est une joie immense pour nous de pouvoir organiser un tel évènement en Algérie. C’est une première que nous espérons sera une grande réussite. Le désert algérien dispose d’une notoriété mondiale. C'est à la fois le plus grand, le plus beau et le plus fascinant. Plusieurs parmi les participants étrangers nous ont fait part de leur bonheur d’avoir l’opportunité de découvrir les splendeurs du Sahara algérien.»

De son côté, Benmamar a révélé que l’idée de la délocalisation du Rallye Touareg du Maroc en Algérie remonte à deux ans, indiquant que c’est le résultat d'un travail sans relâche. Il a tenu à faire savoir que cette édition 2019 sera beaucoup plus une simulation, et si elle connaît la réussite, on pourra espérer la signature d'une convention, portant sur cinq ans, avec le partenaire et organisateur allemand, dont le directeur est M. Rainer Auenrieth.

En plus des pilotes algériens, les pilotes de 25 pays étrangers prendront part au rallye, dont la Norvège, la Suisse, la France, le Canada, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Turquie, la Suède, la Lituanie, le Mexique, le Japon et la Grande-Bretagne. Les pilotes concourront à bord de quatre types de véhicule, à savoir : moto, SSV, 4x4 et camion. Selon les organisateurs, il y aura 150 véhicules au total et 250 pilotes. Par ailleurs, ce qui fait la notoriété du Touareg, ce sont les difficultés de son parcours et les techniques qui seront de mise. Sur les 1.500 km du parcours sur piste, 500 km se feront sur les dunes, à Béni Abbès. Certains participants étrangers viendront via Oran, alors que d'autres le feront par Alger, où un avion sera affrété pour les mener à Béchar, d’où sera donné le coup d'envoi de ce rallye.

Les participants étrangers se sont acquittés de frais d’engagement variant entre 1.500 et 2.000 euros, comme affirmé par l’Allemand Rainer. Les participants algériens seront, pour leur part, totalement pris en charge par les organisateurs algériens, AMA Events et Mediacorp. Toutefois, selon nos informations, une notification émanant du ministère de l’Intérieur, établie hier, au moment de la tenue de ladite conférence de presse, fait bel et bien part du report du Rallye Touareg à une date ultérieure, indiquant qu’il n’est pas autorisé à avoir lieu au dates convenues initialement, c’est-à-dire du 16 au 23 mars, comme cela nous a été confirmé, d’ailleurs, au niveau de la Fédération algérienne des sports mécaniques (FASM).

Mohamed-Amine Azzouz