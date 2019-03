Rougeole : le vaccin pour éviter le pire

La rougeole marque l’actualité, depuis plusieurs mois. Des cas sporadiques sont enregistrés à travers toutes les wilayas. En 2018, les statistiques du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière ont fait état de plus de 27.000 cas confirmés, dont 18 décès.

La résurgence de cette maladie a été relevée dans de nombreuses régions du pays touchées par cette pathologie. Il faut rappeler que dans le cadre de la maîtrise des foyers déclarés ou prévisibles, la tutelle, en coordination avec l’éducation nationale, a lancé, il y a quelques jours, une campagne d’évaluation de la vaccination des élèves et partant, en cas de failles, rattraper le retard accusé en la matière. Cette initiative, qui a démarré depuis le 1er du mois en cours, concernera tous les établissements scolaires et prévoit de couvrir pas moins de 95% des écoliers, d’autant plus que la vaccination dans le milieu scolaire ne dépasse guère le seuil de 47 %. Aujourd’hui, les services de la santé se mobilisent sur le terrain pour lutter contre la rougeole et la rubéole. Il s’agit, sans doute, d’une riposte afin de répondre à la moindre alerte et même prévenir la survenue des cas ou encore en cas de déclenchement de ces maladies, éviter les complications de ce virus qui peuvent être mortels, notamment en période hivernale. La résurgence de la rougeole — le nombre de cas signalés l’année passée à El Oued— s’explique, selon la tutelle, par le non-respect du calendrier vaccinal par les parents lesquels attendent trop souvent l’apparition des symptômes de la rougeole pour faire vacciner leurs enfants, d’où l’étendue du virus par contagion. Il est connu que la vaccination demeure le seul bouclier contre certaines maladies sachant que l’organisation mondiale de la santé a récemment affirmé que la rougeole a atteint, ces dernières années, des pics de par le monde. Considérée pourtant comme maladie éradiquée, la rougeole a pris, depuis 2017, de l’ampleur, pourtant l’Algérie s’est dotée d’une batterie de programmes nationaux, dont celui de la lutte contre la rougeole. La société algérienne de pédiatrie lance un appel à l’endroit des parents pour respecter le calendrier vaccinal, seule planche de salut pour l’enfant. Il suffit de savoir qu’un rougeoleux peut contaminer jusqu’à 20 personnes. L’on se rappelle qu’en 2018, plus d’une vingtaine de wilayas avaient été touchées par l’épidémie qui s’est transformée en véritable problème de santé publique en Algérie.

Samia D.