Pour répondre aux aspirations populaires : Place aux programmes

Le déplacement massif des citoyens aux bureaux de vote en avril sera la meilleure preuve de l’état d’une société mûre prête à franchir de nouveaux pas vers la consolidation de la démocratie. Les électeurs attendront encore quelques jours avant que le Conseil constitutionnel ne valide la liste des candidats qui auront alors à décliner leurs programmes respectifs contenant, à coup sûr, une panoplie de propositions pour approfondir les réformes politiques, économiques et sociales. Un large débat sur ce volet est d’ailleurs prévu à l’occasion d’une conférence nationale à laquelle sont conviés partis, associations et personnalités pour tracer une feuille de route devant poser les jalons d’une nouvelle stratégie de développement avec comme point de mire l’éradication de tout mobile d’exclusion des membres de la communauté nationale avec une attention particulière pour le dossier de la jeunesse.

Dans ce cadre, ce ne sont pas les sujets de réflexion qui manquent puisqu’il s’agit à la fois d’orienter les propositions vers une meilleure prise en charge des dossiers de l’éducation, de la formation, de l’emploi mais aussi de l’habitat. Le bilan de ces dernières années dans ces divers domaines est globalement positif mais des appels fusent de partout afin de combler les quelques lacunes relevées. Certains fléaux persistent toujours comme ceux de la bureaucratie et de la corruption, freinant de la sorte l’esprit d’initiative et continuant de bloquer la volonté d’entreprendre pourtant essentielle pour créer davantage d’emplois et lutter contre le chômage.

L’une des autres valeurs à faire prévaloir en ce moment crucial est celle du civisme afin que les diverses opinions puissent être exprimées dans le calme et sans débordement. Les forces politiques ont l’ambition de répondre favorablement aux ambitions de la population dont une partie est en proie à des inquiétudes et des incertitudes. Ces phénomènes seront pris en charge dans la nouvelle étape de développement de l’Algérie.

D’ailleurs, dans un message de candidature à l'élection présidentielle, le Président Bouteflika s'est dit déterminé en cas de réélection à assumer la responsabilité historique de la concrétisation de l'exigence fondamentale du peuple, à savoir le changement du système. En ce sens, il s'est engagé à organiser une élection présidentielle anticipée conformément au calendrier arrêté par la conférence nationale indépendante.

Dans l’intervalle, c’est plutôt la clôture de l’opération de dépôt de dossiers au Conseil constitutionnel qui retient l’attention avec une vingtaine de candidats à la candidature. L’espoir est grand de la part des autorités et de la classe politique de voir l’élection se dérouler dans un climat de calme, de quiétude et de sérénité et plusieurs repères ont été rappelés par de nombreux responsables notamment de la part du président du Conseil constitutionnel ou du ministre de l’Intérieur.

Les premières règles énoncées concernent les candidats devant s’engager, entre autres à la promotion de l'identité nationale et à la consécration des principes de pacifisme et de la réconciliation nationale. Ils doivent aussi rejeter la violence comme moyen d'action politique et respecter les libertés tout en préservant la souveraineté nationale.

Le tout est énoncé par le Conseil constitutionnel qui insiste sur l'attachement à la démocratie et l'alternance démocratique au pouvoir par la voie du libre choix du peuple. Par ailleurs, le respect est aussi un mot clé utilisé pour évoquer le comportement souhaité vis-à-vis de tous les candidats car il serait préjudiciable de verser dans des polémiques qui ne servent pas le pays qui a tant besoin de nouvelles réalisations. Il est alors clair que les candidats devraient axer leurs programmes sur la vision future de l’Algérie pour poursuivre les chantiers de réforme et de modernisation de nombreux domaines. Il est déjà admis que les réformes politiques et économiques doivent être approfondies pour consolider la sphère de la production et enraciner davantage les principes démocratiques au sein de la nation. Si la réflexion doit plutôt se concentrer sur l’avenir, c’est que celui de l'Algérie n'est pas tributaire d’un rendez-vous électoral, comme l’a affirmé le ministre de l’Intérieur.

A. M.