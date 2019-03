L’attractivité des investissements en débat

De notre envoyé spécial à Oran : Tahar Kaidi



Pour le premier jour des conférences, le panel consacré à la réflexion sur «L’attractivité des investissement» était particulièrement intéressant par la thématique et les interventions des différents experts et acteurs. Plusieurs questions ont été soulevées dans le but de réfléchir sur le système du marché pétrolier. Les problématiques ayant trait, notamment à «l’augmentation de la production, au renouvellement des réserves du pays» et surtout aux mesures de facilitation et à «l’attractivité des investissements» ont été débattus, lors de ce premier panel. Il s’agit d’abord du cadre législatif, du régime fiscal attractif, ainsi que du cadre du travail contractualisé transparent, «qui devrait se baser sur des procédures transparentes». Pour le directeur de promotion du domaine minier à l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), l’amendement de la loi sur les hydrocarbures va permettre «d’impulser une nouvelle dynamique dans le secteur des hydrocarbures, en redressant le processus d’investissement». Un redressement qui va aider à limiter les appels d’offres infructueux et les retards enregistrés dans la réalisation des projets, dus à un long et long processus d’approbation des projets. «Ce sont des problèmes qui, en plus des obstacles liés à la bureaucratie, ont entraîné d’énormes charges à l’État, ainsi que des coûts supplémentaires aux investisseurs».

Pour M. Ayadi, les acteurs institutionnels dans leur mission de densifier la concertation avec les partenaires et de promouvoir la coopération sont tenus de «privilégier les voies menant au développement durable et à une valorisation locale optimale des ressources». «L’Algérie, avec son potentiel «énorme et prometteur, doit affronter le défi de la réussite de la compétitivité sur le plan international», ajoute M. Ayadi, qui évoque «le lancement de quatre études pour connaître le domaine minier, et actualiser les données». Dans ce cadre, il s’agit de mieux réussir «la flexibilité, qui est de ce fait la condition sin qua non pour promouvoir l’investissement étranger, à l’heure où l’offshore représente, aussi, une proportion importante dans les réserves nationales».

De son côté, M. Ivan Fuery, vice-président d’Equinor, une société partenaire de la Sonatrach, qui active dans les zones d’In Amenas et d’In Salah, estime que «l’Algérie s’est imposée comme acteur incontournable sur le marché pétro-gazier». À cet effet, M. Fuery estime que par «son potentiel d’investissement et de partage de production important, l’Algérie doit réexaminer certaines dispositions dans la nomenclature juridique, ayant trait notamment au régime de fiscalité, afin de redynamiser les investissements».

Un avis que M. Jean Pascal Clémençon, directeur général de Total E&P, partage pleinement. Pour lui, en plus de ses richesses en hydrocarbures, l’Algérie doit aussi «se tourner vers le non-conventionnel et l’énergie solaire», afin de réussir la diversification, et ensuite la transition énergétiques.

M. Clémençon n’a pas omis de signaler «les tendances positives présente du climat d’investissement en Algérie». Positives au regard de l’expérience acquise par les opérateurs, et l’accompagnement de l’État aux investisseurs et aux partenaires économiques. Par la flexibilité, l’État agit donc dans le but de préserver et ses intérêts et les charges des investisseurs, et de tous les acteurs impliqués dans la réalisation des différents projets du secteur. Promouvoir la compétence locale, «c’est réussir l’intégration, c’est une condition qui permet aussi de réussir le savoir-faire, car le capital humain est ce qui est considéré comme un facteur déterminant dans l’objectif que vise l’Algérie, à savoir relever le défi de la concurrence internationale».

C’est ce qui ressort de l’intervention de M. Smaïl Bouderba, vice-président de BHGE pour la région de l’Afrique du Nord, une société qui fait dans le service et l’accompagnement des grandes entreprises pétrolières. En somme, pour les panelistes de cet atelier, la réflexion sur le potentiel d’investissement en Algérie devrait ouvrir le débat aussi sur les aspects liés à la sécurité des investissements, la sécurité des approvisionnements, l’approvisionnement et les questions liées à la logistique et au transport.

Le second panel de cette première journée était consacré aux problématiques liées à l’approvisionnement en gaz, avec une attention particulière à la promotion du non-conventionnel.

T. K.