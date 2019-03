Conférence sur l’industrie petroliÈre-NAPEC : « un climat d’affaires plus propice »

«La mouture finale des nouvelles dispositions de la loi sur les hydrocarbures sera adoptée, durant le 2e semestre de l’année», a déclaré Mustapha Guitouni, ministre de l’Énergie, dans son allocution d’ouverture. Il a précisé, à ce propos, que la refonte de cette loi, dont l’objectif, selon le ministre, est de créer un climat d’affaires plus propice, s’est effectuée sur la base d’une large concertation avec les partenaires et autres experts, qui, dit-il, ont toujours manifesté un intérêt particulier pour l’Algérie. Dans son intervention, Mustapha Guitouni a présenté quelques chiffres relatifs à l’activité du secteur durant les dix dernières années. Il a rappelé, ainsi, qu’à travers son entreprise nationale (Sonatrach), le secteur des hydrocarbures a alloué, durant la période allant de 2008 à 2017, pas moins de 101 milliards dollars, soit 8.300 milliards DA pour l’ensemble des activités de la chaîne pour produire 2.031 millions TEP d’hydrocarbures. «L’activité d’exploration et production a consommé, à elle seule, 76% du montant total cumulé des investissements, soit 76,8 milliards dollars», a indiqué le ministre.



9,9 milliards dollars d’investissement en 2018



Pour l’année 2018, les investissements dans le secteur ont atteint 9,9 milliards dollars, révèle le même responsable, avant de préciser sur le total de ce chiffre, l’activité d’exploration et production a consommé, à elle seule, 81,82 du montant global, soit 8,1 milliards dollars. «Ces chiffres montrent bien les efforts consentis en matière d’exploration et de production. Bien entendu, nous comptons aller beaucoup plus loin. À l’horizon 2030, Sonatrach ambitionne d’augmenter le nombre de ses découvertes en misant sur l’intensification des efforts d’exploration en effort propre et à travers le partenariat», affirme le ministre. Dans le même sillage, le représentant du président du comité de direction de l’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures a mis en exergue, dans son intervention, à l’occasion de cet évènement, les opportunités d’investissement et les potentialités non encore exploitées dans le domaine de l’énergie, ainsi que les mesures incitatives mises en place par le gouvernement visant à encourager les partenaires à investir davantage dans le secteur.



70% du domaine minier hydrocarbures demeure sous-exploré



Ainsi, il fera savoir que «dans le domaine minier hydrocarbures, qui s’étend sur plus d’un million et de demi de kilomètres carrés, il est réputé encore largement sous-exploré relativement à une densité de forage au kilomètre carré loin des standards internationaux. 70% de la surface de ce domaine minier hydrocarbures demeure encore sous-explorée ; ceci donne un aperçu sur l’ampleur de ce qui reste à faire en matière d’exploration et de développement, et constitue autant d’opportunités d’investissement dans l’amont pétrolier qui s’offrent aux compagnies intéressées», affirme le représentant de l’ALNAFT.

Il a joute que le domaine minier est couvert actuellement par 176 contrats de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures. «Les activités de prospection concernent 18 périmètres du domaine minier hydrocarbures, dont 2 périmètres dans sa partie offshore», note l’intervenant. On saura, par ailleurs, que l’année 2018 a enregistré un montant global des investissements en partenariat de 2,3 milliards de dollars dans l’amont. Quant aux réserves en place de pétrole et de gaz, dit-il, celles-ci sont importantes, qu’il s’agisse d’hydrocarbures conventionnels ou non conventionnels. Le représentant d’ALNAFT a révélé la réalisation en cours d’une première étude d’envergure pour évaluer le potentiel en place, à travers sept bassins du Sahara algérien. Selon lui, les premiers résultats, de cette étude, sont plus qu’encourageants. En effet, ces derniers repositionnent l’Algérie à la troisième place en termes de volume des ressources en gaz de schiste après les USA et la Chine, et à la septième place après l’Australie pour son potentiel en pétrole de roche mère ; actualisant ainsi le dernier classement de l’Agence américaine d'information sur l'énergie.

Le volume en place de gaz est estimé à 891 Tcf récupérables, avec un taux de récupération de 20%, équivalent à neuf fois les réserves de Hassi R’Mel, indique le responsable.

Pour ce qui est du pétrole, le volume en place est estimé à 16,5 Gbbls récupérables, avec un taux de récupération de 5%, équivalent à un deuxième Hassi Messaoud. Il a fait savoir, par ailleurs, que huit conventions d’études de potentiel sur différents périmètres du domaine minier, dont quatre concernant l’offshore, ont été signées avec différentes compagnies pétrolières partenaires ayant la maîtrise et le savoir-faire technologiques.

Concernant les nouveautés de l’édition de cette année, on retiendra l’organisation de la deuxième session du NAPEC Young Professional, qui «vise à faire connaître, à développer et à soutenir les futurs dirigeants de l’industrie, afin de faciliter l’intégration des jeunes professionnels dans le secteur des hydrocarbures et de l’énergie en Afrique du Nord.

Amel Saher