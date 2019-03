Colloque national à Khenchela : Justice sociale et citoyenneté

Un colloque national sur «La justice sociale et son rôle dans la consolidation des valeurs de la citoyenneté» sera ouvert mercredi prochain à la faculté des sciences humaines et sociales de l’université Abbes-Laghrour de la wilaya de Khenchela.

Les participants à ce colloque de deux jours vont plancher sur les notions et concepts de base inhérents à la justice sociale pour ensuite engager une réflexion sur la réalité de ce principe politique et moral en Algérie, avant de mettre la lumière sur l’interdépendance entre la justice sociale, le développement et le vivre-ensemble, selon la même source. M. Bouguetef a ajouté que les travaux de ces assises seront publiés «ultérieurement» dans un livre doté d’un code ISBN (International Standard Book Number). Ce premier colloque national sur «La justice sociale et son rôle dans la consolidation des valeurs de la citoyenneté» s’articulera autour de 6 axes, parmi lesquels «la justice sociale entre les us et coutumes et la chari’a islamique dans la société algérienne», «la justice sociale pour parer à la violence et aux crimes dans la société algérienne» et «le rôle des lieux de socialisation et les établissements officiels dans la réalisation de la justice sociale et la consolidation de la culture de la citoyenneté et du vivre-ensemble chez le citoyen algérien», a-t-il ajouté.