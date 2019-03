Conférence de l’AfrEA : Une délégation de l’APN à Abidjan

L'Assemblée populaire nationale prendra part, du 11 au 15 mars à Abidjan (Côte d'ivoire), aux travaux de la 9e conférence de l'Association africaine d'évaluation (AfrEA). Cette conférence «est l'évènement de premier plan dans le secteur de l'évaluation africaine de l'approche ‘‘Made in Africa’’». Les participants à cette conférence, organisée sous le slogan «Accélérer le développement en Afrique : renforcer les écosystèmes nationaux d'évaluation», auront l'opportunité de partager le savoir-faire, à travers la communication avec les organisations internationales et les individus, précise la même source. Cette conférence vise à «consolider les opérations d'évaluation conduisant au développement réel et durable ainsi que la promotion des échanges africains pour l'évaluation, tout en favorisant l'élaboration de manuels pratique et de théories d'évaluation de haut niveau».