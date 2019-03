Naâma : Consultations médicales pour 1.000 citoyens en zones éloignées

991 personnes ont bénéficié de consultations médicales gratuites à travers les zones enclavées éloignées de la wilaya de Nâama dans le cadre de la caravane médicale, lancée dernièrement par les services de la protection civile. Une équipe médicale, composée de dix médecins de la protection civile, de deux spécialistes (Direction de la santé et de la population) et de deux psychologues (Direction de l’action sociale), s'est rendue, courant de la semaine dernière, dans 34 sites de nomades et centres d'éleveurs de bétail pour effectuer des consultations à 991 personnes, dans le cadre de la prise en charge médicale des personnes vivant dans des zones éloignées.