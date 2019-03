EMS Algérie : Prix de l’UPU pour la qualité de service

Express d’Algérie Poste «EMS Algérie», filiale d'Algérie Poste, s'est distinguée au niveau mondial en obtenant le Prix de l’Union postale universelle en récompense aux «performances» qu’elle a réalisées durant l’année 2018, notamment pour la «qualité» du service offerte à la clientèle, indique dimanche un communiqué d'Algérie Poste. Le prix décerné par l’UPU a été attribué à la filiale Express d’Algérie Poste "en récompense aux performances qu’elle a réalisées durant l’année 2018, par lesquelles elle s’est distinguée parmi les 198 pays membres de la Coopérative EMS/UPU", précise la même source. A cette occasion, l’UPU a présenté "ses félicitations à Algérie Poste, par correspondance officielle, où l’organisation place EMS Algérie au sein d’un groupe exclusif d’opérateurs du réseau UPU/EMS et convie ses représentants à recevoir le prix, lors de la cérémonie de célébration du 20e anniversaire de la Coopérative EMS, le 28 mars 2019 à Berne (Suisse)". L’organisation mondiale décerne ses prix "en fonction d’indicateurs qu’elle collecte à travers son propre système mondial de suivi du trafic postal". "Durant l’année 2018, EMS Algérie a démontré sa capacité à fournir un excellent service à ses clients et ses partenaires à travers le monde, de sorte à ce qu’il soit classé 1er en Afrique du Nord et 5e dans le Monde arabe, selon le dernier classement, qui le place à la 63e position parmi les 198 pays membres de la Coopérative EMS (96e position en 2017)".