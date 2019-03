Université d’Adrar et université des langues de Kiev : Convention de coopération

Une convention de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique entre l'université «Colonel- Ahmed-Draya» d'Adrar et l'université de Kiev (Ukraine) a été signée hier à Adrar. La convention porte sur le développement des relations dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans le cadre de la stratégie de coopération entre les deux pays. Elle a été signée par le recteur de l'université d'Adrar, Adjerfour Noureddine, et son homologue de l'université de Kiev, Roman Fasco, en présence de la présidente des relations extérieures de l'Université de Kiev, Anastasia Bodjard, et du représentant de la langue arabe au sein de cette institution, Serguei Ribalcan. Cette convention porte, entre autres objectifs, sur l'ouverture d'opportunités de coopération et d'échanges d'expériences entre enseignants, étudiants et personnel administratif, et l'ouverture de projets de recherche communs, notamment dans le domaine des langues. L'université de Kiev assure l'enseignement de 24 langues étrangères, dont dix orientales, y compris la langue arabe, et quatorze autres langues européennes. Le recteur de l'université d'Adrar, Adjerfour Noureddine, a indiqué, à cette occasion, que la coopération dans le domaine des langues est «un acquis pour la satisfaction des besoins sociaux à l'ère de l'ouverture des perspectives de coopération internationale dans les différents domaines». Le recteur de l'université des langues de Kiev a fait savoir, de son côté, que cette convention «ouvre des perspectives prometteuses dans l'échange des sciences et du savoir dans le domaine des langues et de la linguistique, auxquels l'université accorde un grand intérêt en tant que moyen à même de faciliter la coopération entre les institutions universitaires mondiales».

Le recteur ukrainien s'est, en outre, félicité du grand progrès atteint par l'université d'Adrar, au terme de sa visite des structures scientifiques dont elle dispose. Selon le recteur de l'université d'Adrar, la convention en question, d'une durée de cinq années renouvelable, sera mise en œuvre prochainement.