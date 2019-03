DGSN-région centre/Blida : Installation du nouvel Inspecteur régional

Le Directeur général de la Sûreté nationale, Abdelkader Kara Bouhadba, a supervisé, hier, la cérémonie d'installation du contrôleur de police, Mustapha Benaini, au poste d'inspecteur régional de police pour la région Centre (Blida), indique un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale. La cérémonie d'installation de l'inspecteur régional de police pour la région Centre (Blida) s'est déroulée en présence du wali de Blida, Youcef Chorfa, et des autorités régionales, militaires, judiciaires et civiles, ainsi que des directeurs centraux de la Sûreté nationale et des cadres de police de la région Centre, précise le communiqué. Le nouvel inspecteur régional de police pour la région Centre avait occupé plusieurs postes opérationnels dans le corps de la Sûreté nationale, dont celui de chef de sûreté adjoint de la wilaya d'Alger, chef de sûreté de la wilaya de Constantine et inspecteur régional de police pour la région Est.