Décès de l’ancien ministre allemand des AE : M. Messahel signe le registre de condoléances

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a signé, hier au siège de l'ambassade d'Allemagne, le registre de condoléances, suite au décès de l'ancien ministre allemand des Affaires étrangères, Klaus Kinkel.

«C’est avec une profonde affliction et tristesse que j'ai appris la nouvelle du décès de M. Klaus Kinkel, ancien ministre des Affaires étrangères de la République Fédérale d'Allemagne», a écrit M. Messahel sur le registre, ajoutant qu'»en cette douloureuse circonstance, je tiens, en mon nom personnel et au nom de tout le Gouvernement algérien, à présenter au gouvernement et au peuple allemands et à la famille du défunt, nos sincères condoléances et notre profonde compassion».

«Le défunt a voué toute sa vie au service de son pays et de son peuple, à travers les différentes missions et fonctions qu'il a assumées au sein de l'Etat allemand, dont le ministère des Affaires étrangères où il a contribué à faire entendre la voix de son pays dans les fora internationaux», a conclu le chef de la diplomatie algérienne.