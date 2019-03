Dans la lucarne : FAF/LFP, l’apaisement ?

Nous avions déjà discuté de la bonne marche de notre championnat national au niveau de l’élite et des craintes assez sérieuses quant à son achèvement dans les temps. Nous savons que la présente année est celle de la CAN-2019 qui aura lieu en juin prochain au Caire (Egypte). Par conséquent, il faudrait que le championnat national soit arrêté dans les délais afin de permettre à notre équipe nationale de bien se préparer pour la phase finale de ladite CAN. Il y a du vrai dans l’inquiétude des uns et des autres eu égard au nombre important de matches en retard. Il ne faut pas oublier que nous avons encore trois équipes qui participent aux compétitions africaines. En effet, le NAHD, le CSCS et la JS Saoura sont toujours en course et sont même en très bonne position. Par conséquent, les matches en retard risquent d’être encore plus nombreux pour ces équipes engagées en compétitions africaines. D’autres clubs sont également en butte à ces reports de matches pour des raisons extra-sportives. Le MCA, par exemple, a plusieurs matches à jouer, mais aussi le CRB, l’USMBA, le DRBT... Un nombre on ne peut plus important. La cause réside dans le fait que la FAF et la LFP n’étaient pas sur la même longueur. Car, en fin du compte, c’est la LFP qui gère les compétitions suivant la convention signée entre la FAF et la LFP. Cependant, cette dernière ne doit pas agir comme bon lui semble. Elle doit rendre compte de toutes ses actions à la FAF. Certes, il y a eu un quiproquo entre les deux parties, mais on constate que les choses semblent s’arranger. En effet, la LFP vient de publier sur son site les dates des matches en retard qui seront joués ce mois de mars et aussi au cours du mois d’avril. Les observateurs sont ravis par ce qui vient de se passer, puisque la LFP, par le biais de sa commission des compétitions, a accepté de fixer les dates des matches en retard. Toutefois, certains appréhendent d’autres reports pour des raisons indépendantes des structures de la LFP. Le risque n’est pas à écarter, mais…. On peut dire que dans l’ensemble, il s’agit d’une très bonne réaction de la LFP du fait qu’elle peut ainsi nous faire éviter une « saison à blanc » ou un report du présent exercice après le déroulement de la CAN-2019 prévue au Caire. Les clubs espèrent, notamment pour ceux qui jouent les premiers rôles, que tout se déroule dans de très bonnes conditions et découvrir le prochain champion d’Algérie. Certes, les mal-classés auraient aimé qu’on « passe l’éponge » sur le présent exercice 2018/2019, cependant le dernier mot ne leur revient pas. Un rêve qui risque de ne pas être exaucé !

Hamid Gharbi