Petro Atletico Luanda 2 - NA Hussein Dey 0 : Le Nasria n’a pas fait le poids

Le NA Hussein Dey s'est logiquement incliné, hier à Luanda, par le score de 2 buts à 0, face à la formation du Petro Atletico. Les Sang et Or gardent néanmoins toutes leurs chances de qualification pour le tour prochain. Cette rencontre, comptant pour la 5e journée de la phase des poules de la coupe de la Confédération africaine, a été dominée de bout en bout par l'équipe angolaise. Le Nasria n'a tenu qu'un quart d'heure, avant de céder à la pression de la formation angolaise. Évoluant dans une configuration de prudence (4-5-1, échelonnée en 4-3-2-1), avec un bloc relativement bas, les camarades de Yaya ont eu beaucoup de peine à rivaliser avec un adversaire mieux en jambe et très technique, notamment en première période durant laquelle Job et les deux Brésiliens Azulao et Tony se sont baladés à leur aise dans le camps du NAHD. Il faut dire que la chaleur et le taux d'humidité assez élevé n'ont pas du tout été favorables au poulains du duo Lacette-Ighil. Ainsi, après quelques tentatives infructueuses, Job (16') parvient à tromper la vigilance de Gaya sur balle arrêtée. L'attaquant angolais trouve la lucarne opposée du portier algérien, d'un coup franc bien croisé, à quelques mètres seulement du poteau de corner. En l'absence d'une réaction effective de la part des visiteurs, les joueurs du Petro Atletico Luanda ont poursuivi leur besogne dans le but d'aggraver la marque et se mettre à l'abri. 38', l'arbitre seychellois Camille accorde un penalty aux locaux, suite à une faute de Tougai sur Azulao, à l'entrée de la surface de réparation. Le Brésilien se fait lui-même justice et double la mise. L'unique occasion notable du Nasria, qui aurait pu encaisser d'autres buts dans ce premier half, fut à l'actif de Herag, dont le coup franc a été bien capté par le portier Elber. La seconde période n'a pas apporté de changement au niveau du score. Les locaux ont dominé outrageusement le Nasria et se sont procuré de nombreuses occasions de but, notamment par l'intermédiaire de Job et du duo d'attaquants brésilien. Visiblement épuisés et en manque d'inspiration sur le plan offensif, les coéquipiers de Yaya, dont le schéma tactique n'était pas du tout adapté à cette rencontre, et encore moins à ce genre d'adversaire, ont surtout limité les dégâts à leur retour des vestiaires. Après cette confrontation, les deux teams se retrouvent à égalité de points (7 pts). Lors de la prochaine journée, le NAHD sera hôte du Zamalek du Caire, tandis que le représentant de l'Angola se déplacera au Kenya pour croiser le fer avec la formation de Gor Mahia. Cette ultime journée de la phase des poules aura lieu le 17 mars prochain. Une victoire face au Égyptiens permettrait au NAHD d'accéder aux quart de finale de la compétition.

Rédha M.