JS SAOURA 2 – SIMBA SC 0 : À un point du bonheur

Très importante victoire des protégés de Karim Zaoui, samedi dernier, face aux Tanzaniens de Simba SC, qui permet aux camarades de Yahia-Chérif de rester dans la course, pour espérer prendre l’un des deux tickets du groupe D, qualificatifs aux quarts de finale de l’épreuve continentale.

Ayant fourni un très bon match, les Sudistes l’ont logiquement remporté sur deux buts signés respectivement par Yahia-Chérif qui affiche une forme éblouissante depuis l’entame de la phase retour du championnat (18’) et Hammia tout autant étincelant dans le onze de la Saoura qui a réussi à transformer un penalty justement accordé à son équipe par l’arbitre comorien suite au fauchage de Farhi dans la surface de réparation (51’). L’entraîneur béchari a aligné l’équipe suivante en la circonstance : Natèche (cap), Tiboutine, Bekakchi, Khoualed, Berka, Farhi, Bouchiba, Merbah, Yahia-Cherif (Djallit 88’), Hammia, Ziri-Hammar (Olimwingo 79’). Les poulains de Zaoui ont été à la hauteur des attentes de leur superbe public venu nombreux leur prêter main forte en perspective de la victoire. La JSS a joué l’offensive à outrance, en multipliant les passes courtes, avec une bonne circulation du ballon. Elle était supérieure à l’équipe adverse sur tous les plans. Bekakchi and Co ont produit du beau football, fait d’échanges rapides et de technicité.

Ils ont donné du fil à retordre à l’équipe visiteuse qui s’est défendue comme elle le pouvait, mais n’a pas vraiment réussi à arrêter la machine bécharie, qui tournait à plein régime. On voyait en effet sur le terrain, côté JSS, des joueurs disciplinés sur le plan tactique, habiles balle aux pieds, bien concentrés et très présents sur le plan de l’engagement physique. Ce qui leur a permis de gagner de nombreux duels et de prendre le dessus sur une formation tanzanienne, qui a cependant essayé de résister tant bien que mal. Toutefois, la vista de Yahia-Chérif qui retrouve une seconde jeunesse, hauteur d’un but splendide tôt dans le match, a donné confiance à ses coéquipiers et a mis le Simba SC en difficulté. D’ailleurs, on peut dire sans risque de se tromper, que sur l’ensemble de la partie, ce dernier s’en est bien sorti avec un (2-0), échappant à un score plus lourd, si l’on se réfère aux occasions manquées par la JSS. Bouchiba et ses partenaires se sont régalés lors de cette confrontation. Ils ont gagné avec l’art et la manière. Cette précieuse victoire permet aux Sudistes de s’accaparer la première place du groupe avec un total de 8 points, devançant respectivement Al-Ahly (7 points/2e), Vita Club

(7 points/3e) et Simba SC

(6 points/4e). Ce qui signifie que tout se jouera lors de la 6e et dernière journée, programmée pour le samedi prochain (16 mars), avec deux matches décisifs qui mettront aux prises côté Al-Ahly à la JSS et de l’autre Simba SC au Vita Club. Un match nul suffirait aux Bécharis pour se qualifier. Certes face à une équipe du standing d’Al-Ahly et notamment chez lui, la mission s’annonce pour eux des plus compliquée. Toutefois, on les estime capables d’un exploit qui leur permettra d’atteindre pour la première fois de la très jeune histoire de la JSS, le stade des quarts de finale de la plus prestigieuse compétition africaine, la Ligue des Champions. Croisons les doigts pour notre représentant…

Mohamed-Amine Azzouz