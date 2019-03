Pourparlers quadripartites sur le Sahara occidental : Genève II les 21 et 22 mars

La 2e table ronde sur le Sahara occidental, sous l'égide de l'envoyé personnel du SG de l'ONU, Horst Köhler, est prévue, les 21 et 22 mars à Genève.

Selon des sources, les parties prenantes à ces pourparlers, à savoir le Maroc, le Polisario, l'Algérie et la Mauritanie, informées par l’ancien président allemand Hosrt Köhler de ces dates, ont séparément donné leur accord pour se rencontrer au Palais de l'ONU. Les préparatifs de cette deuxième table ronde, après la première tenue les 5 et 6 décembre dernier, avaient été entamées fin février par M. Köhler, et ce, après avoir présenté en janvier un briefing au Conseil de sécurité, dans lequel il a invité les parties au conflit à tenir ces consultations. Ce deuxième round des pourparlers quadripartites, espère-t-on, fera bouger les lignes et permettra de relancer de manière tangible le processus de négociations directes entre les deux parties en vue d’aboutir à une solution juste et durable à la question du Sahara Occidental ; une solution qui garantisse le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination conformément aux résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale des Nations unies. Reçue début mars à Berlin, la délégation du Front Polisario avait exprimé sa « disponibilité d’engager des négociations directes dans un esprit constructif et sérieux». Une position qui n’est pas pour surprendre. C’est celle que les Sahraouis ont toujours adopté. Il y a lieu aussi de rappeler qu’à l’issue de la première table ronde, le Front Polisario avait demandé d'accélérer la recherche d'une solution au conflit qui l’oppose au Maroc depuis plus de 40 ans. Le front Polisario avait aussi souligné que sa revendication d’organiser un référendum d’autodétermination est conforme aux résolutions de l'Assemblée générale de l'Onu et du Conseil de sécurité, est une « priorité », souhaitant par ailleurs que le Maroc finisse par comprendre qu'il n'y a pas d'alternative dans la situation actuelle que celle de se plier à la légalité internationale et d’accepter la tenue d’un référendum d’autodétermination. Mais pour se faire, l’implication de la communauté internationale est nécessaire. Le Front Polisario estime que cette dernière doit contribuer de façon positive en renforçant les opportunités pour une solution négociée entre les deux parties en conflit.

Nadia K.