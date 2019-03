Habitat : Plus de 51.000 familles relogées dans la capitale depuis 2014

«La 25e opération de relogement dans la capitale est en cours de préparation». C’est ce qu’a annoncé samedi, le wali délégué de la circonscription administrative de Chéraga, sans pour autant avancer une échéance à cette opération. M. Mohamed Smail qui s’exprimait en marge d’une rencontre de sensibilisation de la société civile sur le prochain rendez-vous électoral, à savoir les présidentielles du 18 avril prochain, a fait part de la réalisation en cours, d’un certains nombre de logements qui s’inscrivent dans le cadre de la 25e opération de relogement et rappelé, dans ce sillage, que la 24e opération qui avait eu lieu, en décembre 2018, a pris fin récemment, celle-ci ayant été fractionnée en plusieurs parties. Il a, à ce propos, fait savoir que dans le cadre de la mise en œuvre du programme du Président de la République, plus de 84.000 logements ont été inscrits et plus de 72 000 familles ont été recensées durant cette période. «Chaque famille aura le droit à son propre logement», a assuré le wali délégué, affirmant que la priorité a été donnée à la réalisation des projets de développement qui sont créateurs de richesse et de poste d’emploi.

Il faut savoir que cette 25e opération du relogement sera, comme les précédentes, scindée en quatre phases, dont chacune comprendra entre 1.200 et 1.500 Logements publics locatifs (LPL), appelé communément logement social.

Cette opération de relogement prendra en charge des familles occupant des caves et des terrasses et concernera les circonscriptions administratives de Bab El Oued, Alger-Centre, El Harrach, Hussein Dey et Maqaria. La 3e et la 4e phase de cette opération de relogement prendront en charge des familles occupant des bidonvilles et des logements menaçant ruine.

M. Smail a souligné, par ailleurs, que les opérations de relogement vont concerner également et en premier lieu les familles qui vivent sur les rives des oueds. «Les habitations de ces familles étaient menacées notamment par les catastrophes naturelles», a-t-il expliqué, ajoutant que les services de la wilaya ont lancé par le passé, des opérations de relogement d’envergure, des familles qui occupaient les grands bidonvilles, comme «Er-Remli» de Gué de Constantine. «Un nombre de familles ont été relogées durant cette période et des dizaines de milliers de baraques ont été démolies», a précisé le wali délégué de Chéraga, faisant part du projet titanesque de l’éradication de tous les grands bidonvilles de la capitale et de l’existence d’un plan d’action pour chaque commune. M. Smail a, par ailleurs, avancé le chiffre de 51.000 familles qui occupaient des habitats précaires et bidonvilles qui ont été relogées depuis juin 2014, date du lancement des opérations du relogement à Alger, quand le nombre des logements toutes formules confondues s’élève à 110.000 unités. Selon lui, tout ce qui a été tracé dans le programme du président de la République en matière de logement est en cours de réalisation «jusqu’à satisfaction de la demande des citoyens et l’éradication totale de l’habitat précaire», précisant au passage que ceci vise à faire de la wilaya d’Alger la première capitale de l’Afrique et arabe sans bidonvilles en redonnant au «joyau de la Méditerranée» la place qui «lui sied». Il est à rappeler que dans le cadre du programme d’éradication de l’habitat précaire dans la wilaya d’Alger, un important programme de logements formule LPL a été mis en place. Aussi, l’opération d’embellissement et de réhabilitation de la capitale se poursuit toujours. En effet, la réalisation de pas moins de 220 projets dans différents domaines s’inscrit dans le cadre de cette stratégie, avec des hôtels, des lycées, des espaces de loisirs et de détente. Ceci, sans oublier la récupération de 550 hectares d’assiettes foncières dédiées à la construction de logements, d’infrastructures publiques. Il est prévu, dans ce cadre, la réception au cours de cette année de nouveaux parkings d’une capacité d’accueil allant de 550 à 800 places chacun, ce qui permettra, selon les responsables, d’atténuer le problème de stationnement dans la capitale.

Kamélia Hadjib