Utilisation excessive des sacs en plastique : Suspension de l’importation et augmentation de la taxe

La ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati, a déclaré, hier à Alger, que la suspension de l’importation de sacs en plastique et la hausse de la taxe avaient pour but de réduire leur utilisation, pour la préservation de l’environnement.

«Le ministère maintien sa stratégie visant à réduire l’utilisation des sacs en plastiques et leur remplacement par des sacs en papier, dans le cadre de la lutte contre la pollution environnementale et la préservation de l’environnement», a indiqué Mme Zerouati en réponse à une question de l’APS sur la poursuite de l’utilisation de sacs en plastiques non conformes sur le marché national en dépit des mesures juridiques interdisant cette utilisation, en marge de la 2e édition du Salon international de l’environnement et des énergies renouvelables d’Alger (SIEERA 2019). A ce propos, la ministre a fait état de «plusieurs mesures prises par les pouvoirs publics pour consacrer cette stratégie, dont l’introduction d’un article dans la Loi de Finances 2019, portant augmentation de 10 DA/kg à 40 DA/kg de la taxe sur les sacs en plastique produits localement». La mesure de suspension de l’importation des sacs en plastiques prise par le ministère du Commerce s’inscrit également dans le cadre de la stratégie visant à réduire l’utilisation des sacs en plastique, a-t-elle indiqué, précisant que les sacs en plastique actuellement utilisés sur le marché sont «produits localement et soumis à la taxe spéciale (40 DA/kg)». Mme Zerouati a rappelé que son département avait organisé une rencontre avec les producteurs de ce genre de sacs qui se sont dits «prêts à passer de la production des sacs en plastique à celle de sacs en papier» mais ceci, a-t-elle dit, implique «des techniques et des moyens qui sont mis en place graduellement». Evoquant en outre les actions de sensibilisation organisées par le département ministériel en direction des citoyens pour réduire l’utilisation des sacs en plastique, elle a mis l’accent sur les opérations de contrôle direct pour s’assurer de la conformité des sacs utilisés dans les magasins et les marchés aux normes d’hygiène. Mme Zerouati a plaidé, dans ce sens, pour «la nécessité d’exploiter le développement technologique afin d’absorber les sacs en plastique et de les inclure dans les processus de recyclage au lieu de les laisser éparpillés et dispersés dans la nature». Elle a rappelé, également, l’opération de traitement et de transformation de ces sacs au niveau du Centre d’enfouissement Hamici (Ouled Fayet), affirmant que cette opération aura, sur le court et moyen terme, «une incidence positive sur le phénomène des sacs en plastique». Expliquant que la première phase de la stratégie de réduction de l’utilisation des sacs en plastique avait vu des actions importantes en termes de décisions et de sensibilisation, la ministre a ajouté «tout ce qui a été fait apportera des changements concrets sur le terrain sur le moyen terme».