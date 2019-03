Protection des villes contre les inondations : Plus de 100 projets en cours

Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a assuré, hier à Tébessa, que plus de 100 projets sont en cours de réalisation pour la protection des villes contre les inondations dans le cadre de la stratégie nationale de protection des villes contre les catastrophes naturelles. Ces projets, financés par les programmes sectoriels et de développement local, portent sur la correction des cours d’eau, leur curage et l’élimination des constructions anarchiques le long des oueds, a indiqué le ministre.

Il a également assuré que son département, avec le concours d’autres secteurs, a acquis des équipements développés avec recours aux photos satellitaires permettant de prévoir les catastrophes naturelles afin d’en limiter les dégâts dans le cadre de la prévention, notamment des inondations. Le secteur des Ressources en eau a connu le lancement de tous les projets inscrits à travers le pays pour un financement total de 90 milliards DA incluant 27 stations d’épuration des eaux usées, a indiqué M. Hocine Necib, ajoutant que les réseaux d’assainissement de plusieurs wilayas seront réhabilités et réaménagés. A une question de l’APS sur la protection de Tébessa contre les inondations, le ministre a indiqué qu’une étude est en cours et sera suivie par une série de mesures complémentaires, dont l’interdiction des constructions anarchiques sur «les périmètres des oueds classés dangereux et exposés aux inondations», insistant sur l’importance d’apporter des solutions rapides. «La wilaya de Tébessa a bénéficié d’un programme d’urgence mobilisant d’importantes ressources financières pour améliorer l’approvisionnement de la population en eau potable», a précisé le ministre, soulignant que «l’impact de ce programme commence à donner ses fruits après près de 10 années de sécheresse».

«Au terme de ce programme, 80 % de la population aura accès à l’eau potable 24 heures sur 24», a-t-il affirmé. Le ministre a procédé à la mise en service d’une station d’épuration des eaux usées (STEP) à Ain Zerouk dans la commune de Tébessa. Dans la même localité, M. Necib a procédé à la mise en service une station de pompage d’eau potable rénovée pour 100 millions DA pour améliorer l’alimentation de 160.000 habitants de la ville de Tébessa. Le ministre visitera également le chantier d’une station de traitement des eaux du barrage d’Oued Mellag, dans la commune d’EL Ouenza, et mettra en service le projet de transfert des eaux du champ de Bekkaria vers la commune de Kouif.