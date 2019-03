Assurance agricole : convention entre la CNMA et la DGF

Une convention d’assurance et de partenariat a été signée dimanche à Alger entre la Caisse Nationale de Mutualité Agricole (CNMA) et la Direction Générale des Forêts (DGF) pour permettre à cette mutualité de prendre en charge la couverture de l'ensemble du patrimoine forestier et des risques liés à l'activité forestière. La convention, signée par le directeur général de la CNMA, Cherif Benhabilès et le directeur général des Forêts, Ali Mahmoudi, porte sur une large gamme de garanties des activités forestières dont le nouveau produit «Reboisement forestier». Pour bien maîtriser cette nouvelle garantie, la CNMA avait récemment initié, auprès de l’Ecole nationale des Sciences agronomiques (l'ENSA d'El-Harrach), une formation technique en foresterie et sylviculture au profit des ingénieurs agronomes et encadreurs techniques de la Mutualité, ainsi qu'à des experts agricoles et cadres de la DGF. Outre la couverture reboisement forestier, la convention porte sur plusieurs assurances destinées aux productions végétales comme le Pack «Taamine Thikha» pour la micro-assurance et les couvertures Grêle, Incendie récoltes, multirisques serres, multirisques arbres fruitiers, multirisques palmier dattier, les pépinières arboricole et viticole, en plein champs, ainsi que la couverture des réseaux d’irrigation en exploitation. Elle inclut également la couverture des productions animales à travers les multirisques bovins, ovins, caprins, équins, avicole et dinde, cunicole et apicole, ainsi que les couvertures mortalité dromadaire et mortalité élevage aquacole. La convention englobe, en outre, l’assurance de risques divers relatifs au matériel agricole et forestier, à la responsabilité civile, aux catastrophes naturelles, aux engins de chantier en plus de l’assurance tous risques chantier. M. Mahmoudi a notamment salué la prise en charge, par la Cnma, du risque Responsabilité civile, auquel fait face la DGF, et de façon récurrente, dans ses contrats avec les entreprises chargées de réaliser ses activités. «Cette convention vient à point nommé parce que nous (DGF) avons toujours eu des problèmes avec nos partenaires chargés de réaliser nos activités dont le reboisement. Ces activités échouaient presque tout le temps car nous n'avons jamais été satisfaits des résultats sur terrain. Maintenant, l’activité de l’administration sera sécurisée», s’est réjoui M. Mahmoudi dans une déclaration à l’APS. Il a promis que son administration travaillera avec les forestiers pour sensibiliser les agriculteurs sur la nécessité d’assurer leurs activités.



Croissance de 8% du chiffre d’affaires de la CNMA en 2018



Pour M. Benhabilès, la convention signée avec l’administration des forêts est venue pour prendre en charge les préoccupations posées sur le terrain par les représentants de l’activité forestière. «L'activité forestière est exposée à beaucoup de risques. La CNMA prendra en charge un certain nombre de risques climatiques en plus des risques liés au reboisement et aux feux de forêts. Elle vient également pour régler le problème de la responsabilité civile posé entre la DGF et ses partenaires», a-t-il soutenu. Selon lui, cette convention s’inscrit dans le cadre de la consolidation des relations déjà existant entre la CNMA et la DGF et les conserveries des forêts, dans le cadre des différents programmes de développement initiés par le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche. Interrogé par l’APS sur le bilan de la Caisse pour l’exercice 2018, M. Benhabilès a indiqué que la caisse avait réalisé un chiffre d’affaires de 14,2 milliards de DA, en hausse de 8% par rapport à 2017, soit un «résultat très encourageant» au moment où le secteur des assurances réalisent une croissance autour de 1 à 2%. La Mutualité, qui couvre 26% de la population agricole du pays, soit quelques 300.000 assurés, a indemnisé en 2018 des sinistres pour près de 8 milliards de DA, selon son premier responsable.