Production agricole : Des facilités aux investisseurs

«La dynamique actuelle que connaît la filière aquacole dans le pays est le résultat des facilités accordées par l’État aux investisseurs», a affirmé, samedi à Jijel, le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi. Présidant l'opération de distribution d’autorisations d’exploitation dans la filière aquacole au profit des investisseurs, au port de pêche d’El-Aouana, le ministre a assuré que son département œuvre à «encourager l’investissement et à accompagner les investisseurs, afin de produire les quantités de poissons nécessaires aux consommateurs».

«Le nombre des investissements en aquaculture n’a pas dépassé 20 en 2016 et a triplé en 2018 pour atteindre 60, auxquels s’ajouteront 60 autres en 2019 avec l’objectif de porter la production annuelle de poissons à 110.000 tonnes», a souligné M. Bouazghi. Le ministre a également mis l’accent sur le rôle des walis dans la relance de l’agriculture pour permettre la réduction de la facture des importations et le développement de l’économie.

Lors de l'inspection d'une exploitation agricole privée à El Aouana, M. Abdelkader Bouazghi a conseillé les agriculteurs d'utiliser les systèmes d’irrigation modernes pour économiser l’eau, en maîtriser les quantités utilisées de ce liquide précieux et élargir la surface irriguée afin d’augmenter la production.

Le ministre a rappelé que dans le cadre de la restructuration du secteur, il a été procédé à la création de 570 conseils interprofessionnels à l’échelle nationale courant 2018, dont 11 dans la wilaya de Jijel.

M. Bouazghi a exhorté, en outre, les responsables des Chambres de l’agriculture, des associations agricoles et conseils interprofessionnels à jouer pleinement leur rôle dans l’accompagnement des agriculteurs pour augmenter la production au service du développement de l’économie du pays. Le ministre de l’Agriculture s’est rendu, par ailleurs, à l’exposition des produits agricoles au barrage de Kissir, dans la commune d’El-Aouana, et a inspecté un projet d’aménagement d’une forêt récréatif dans la même région. Le ministre a mis l'accent sur la nécessité de «valoriser le rôle de la forêt dans le développement agricole national».

Au cours d’un exposé sur le secteur agricole dans la forêt de Kissir, dans la commune d’El Aouana, le ministre a mandé le directeur général des Forêts (DGF), Ali Mahmoudi, de donner des instructions à toutes les conservations de wilaya des forêts pour établir un recensement des aires susceptibles d’accueillir des investissements en arboriculture fruitière, en plus de la culture des plantes médicinales et aromatiques.

M. Abdelkader Bouazghi a inspecté un projet privé de réalisation d’une forêt récréative dans la région de Kissir et réitéré l’appui de l’Etat aux jeunes investisseurs dans le secteur agropastoral.

Il a également assuré que le rétablissement de la paix et de la stabilité au cours des deux dernières décennies dans l’ensemble des wilayas du pays, grâce à la politique de réconciliation nationale, a permis aux forêts de recouvrer leur rôle comme espace de détente et de récréation bénéficiant aux familles algériennes.

Durant sa visite à l’exposition des produits agricoles à Kissir, le ministre a salué les efforts consentis par les agriculteurs durant ces dernières années dans diverses filières pour assurer la sécurité alimentaire, réduire la facture des importations et aller vers l’exportation.