Tizi Ouzou : Des journalistes observent un sit-in

Des dizaines de journalistes, correspondants et assimilés de la presse de Tizi-Ouzou ont observé hier un sit-in suivi d’une marche pour exiger le respect de la liberté de la presse et le droit d’informer.

Le sit-in auquel se sont joints certains représentants de la société civile et des élus a eu lieu au niveau du mémorial des journalistes assassinés durant la décennie noire du terrorisme, sis au niveau de la cité CNEP de la ville des Genêts.

Des pancartes sur lesquelles était écrit «Pour une presse libre et libérée de chantage et de censure», «Halte à la confiscation de la liberté de la presse», «Pour la presse libre», «Basta à la propagande et la manipulation», «Sahafa Horra dimocratia», entre autres, ont été brandis par les participants à ce rassemblement. Les mêmes slogans ont été scandés par les journalistes lors de la marche qui s’est ébranlée à partir du mémorial jusqu’au deuxième carrefour de la ville de Tizi-Ouzou en sillonnant l’avenue Abane-Ramdane.

La manifestation des journalistes, correspondants et assimilés de la presse exerçant à Tizi-Ouzou s’est déroulée dans le calme et la sérénité. Une minute de silence a été observée à la mémoire de tous les martyrs de notre pays par les journalistes avant qu’ils ne se dispersent dans le calme.

B. A.