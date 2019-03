M. Ghouini, président du Mouvement El-Islah : « Se référer aux urnes, pour statuer sur les divergences de vues »

Le président du Mouvement El-Islah, Filali Ghouini, a appelé, hier Alger, «à se référer aux urnes pour trancher sur les divergences de vues» entre les différentes formations politiques. «Autant nous respectons les opinions des autres concernant la prochaine présidentielle, nous réitérons, également, notre attachement permanent et notre soutien total au candidat Abdelaziz Bouteflika pour un nouveau mandat», a déclaré M. Ghouini, lors de la conférence des chefs de bureaux de wilayas de son parti tenue en prévision de la présidentielle du 18 avril. «Nous appelons à se référer aux urnes et à trancher sur cette divergence de vues à travers les urnes uniquement», a ajouté le président du Mouvement El-Islah. Le candidat Bouteflika a répondu aux appels de ceux qui sont pour sa candidature et de ceux qui sont contre «s'engageant à écourter le mandat présidentiel après le parachèvement de la conférence nationale de consensus qui se tiendra juste après la prochaine élection», a affirmé le président du Mouvement El-Islah. Et d'ajouter que le candidat Bouteflika a proposé une feuille de route comprenant six engagements, à savoir «la tenue d'une conférence nationale inclusive, le changement du régime pour assoir les fondements d'un nouveau système politique pour l'édification d'une nouvelle République avec une nouvelle Constitution adoptée par le peuple souverain à travers un référendum, ainsi que la révision du code électoral et la mise en place d'un mécanisme indépendant pour l'organisation des élections à l'avenir particulièrement une présidentielle anticipée conformément à une feuille de route garantissant une transition souple du pouvoir». M. Bouteflika s'est engagé également «à mettre en place des politiques publiques susceptible de redistribuer équitablement les richesses nationales, d'éradiquer la corruption sous toutes ses formes et de prendre des mesures immédiates et efficaces permettant à chaque individu de devenir un acteur principal dans la vie en général et dans tous les espaces du développement socio-économique». Par ailleurs, M. Ghouini a salué la présentation de la politique générale du gouvernement au niveau du Parlement, la qualifiant de pas positif vers la consécration du droit du peuple à l'exercice du pouvoir de contrôle sur le gouvernement. Mettant en exergue la sécurité la stabilité que connaît le pays et l'amélioration des infrastructures, M. Ghouini a appelé l'amélioration du pouvoir d'achat du citoyen. Il a salué également le caractère pacifique des manifestations du peuple qui a fait preuve de responsabilité et d'attachement à la sécurité des personnes et des biens, montrant au monde les hautes qualités reflétant les valeurs des Algériens. Déplorant les tentatives de ceux qui surfent sur la vague des marches en recourant à des subterfuges en vue de les détourner de leur véritable objectif, M. Ghouini a souligné que ceux-là n'auront aucune chance, réitérant son rejet à toute ingérence étrangère quels qu'en soient le genre, le titre ou le nom».