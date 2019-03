ONU : Redoubler d’efforts pour protéger les droits des femmes

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé mercredi à redoubler d'efforts pour protéger et promouvoir les droits, la dignité et le leadership des femmes. L'égalité des sexes et les droits des femmes sont fondamentaux pour les progrès mondiaux en matière de paix et de sécurité, de droits de l'Homme et de développement durable, a déclaré M. Guterres dans un message marquant la Journée internationale de la femme, qui sera observée le 8 mars. «Nous vivons dans un monde dominé par les hommes avec une culture dominée par les hommes.

Ce n'est qu'en voyant les droits des femmes comme notre objectif commun, une voie de changement qui profite à tous, qu'on commencera à modifier l'équilibre actuel», a affirmé le chef de l'ONU. L'augmentation du nombre de femmes parmi les décideurs est fondamentale, a déclaré M. Guterres, ajoutant que les Nations Unies disposent actuellement du plus grand nombre de femmes à des postes de direction supérieure et que ces progrès se poursuivront. Cependant, les femmes sont encore confrontées à des obstacles majeurs dans l'accès et l'exercice du pouvoir. Selon la Banque mondiale, seulement six économies au monde donnent aux femmes et aux hommes des droits légaux égaux dans les domaines qui ont une incidence sur leur travail, a-t-il rappelé. «Si les tendances actuelles se poursuivent, il faudra 170 ans pour combler l'écart économique entre les sexes», a-t-il déclaré.

«Nous devons redoubler d'efforts pour protéger et promouvoir les droits, la dignité et le leadership des femmes. Nous ne devons pas céder le terrain gagné pendant des décennies et nous devons promouvoir un changement à grande échelle, rapide et radical», a déclaré le chef de l'ONU. «Penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement» est le thème de la Journée internationale de la femme de cette année. M. Guterres a déclaré que les décideuses dans des domaines tels que l'aménagement urbain, les transports et les services publics peuvent accroître l'accessibilité des femmes, empêcher le harcèlement et la violence et améliorer la qualité de vie de tous.