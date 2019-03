La DAS d’El-Tarf sensibilise au travail féminin : 250 femmes engagées dans des projets

Pas moins de 245 femmes issues de zones rurales et urbaines de la wilaya d’El Tarf ont bénéficié, à ce jour, d’actions de sensibilisation dans le cadre du programme national intégré dédié à la promotion et l’autonomisation de la femme pour le développement de l’esprit entrepreneuriale, menées par la direction de l’action sociale (DAS), a-t-on appris, mercredi, auprès de cette direction. Lancées vers la mi-décembre de l’année 2018, ces actions de sensibilisation ont touché, pour l’instant, six communes, à savoir El Tarf, Boutheldja, El Kala, Oum Théboul, El Chatt et Lac des Oiseaux, a précisé Mme Bounedher Radia. L’intensification de ces actions de sensibilisation vise à encourager les femmes à s’engager dans l’entrepreneuriat tout en les sensibilisant sur leur rôle dans l’économie, a précisé la même source. Ces caravanes d’information et de sensibilisation, ciblant notamment les différents centres de formation professionnelle et les maisons des jeunes de la wilaya, ont également pour objectif de lutter contre la précarité et de permettre à ces femmes de créer leur propre activité génératrice de revenus pour accéder à des conditions de vie améliorées, a-t-elle expliqué. Des session de formation appelées à doter les femmes bénéficiaires de microcrédits de capacités de gestion nécessaires par le biais des dispositifs d’aide à l’emploi (ANSEJ, CNAC...) sont, par ailleurs, assurées par la DAS, a affirmé la même source, signalant, à ce sujet, que 12 femmes ayant opté pour l’auto-emploi ont bénéficié, en janvier dernier, d’une session de formation qui profitera «incessamment» à 41 autres femmes bénéficiaires d’un microcrédit. Selon la même responsable, les efforts de l’Etat destinés à améliorer les conditions de vie des populations et leur permettre de s’épanouir ont, d’autre part, permis à 257 familles productrices de bénéficier, depuis 2015 à ce jour, de 257 machines à coudre dont 112 durant l’exercice 2018. S’inscrivant dans le cadre d’un programme destiné exclusivement aux familles productrices de cette wilaya frontalière, cette opération a également permis, en 2017, à des citoyens de bénéficier de 25 ovins et 6 caprins, a-t-on conclu.