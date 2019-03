Journée internationale des femmes : Les Algériennes plus fortes que jamais

La femme algérienne a célébré le 8 mars. Cette journée très spéciale, symbolique et surtout dégageant une odeur d’espoir quant à un lendemain meilleur, grâce à toutes celles et même ceux qui se sont rangés du côté de l’égalité des sexes, en termes de droits, ailleurs et aussi chez nous, revient pour rappeler le long combat pour la dignité, le respect de la femme, sur les lieux de travail, dans la rue et au sein de la famille, en tant qu’épouse, mère et sœur.

Aujourd’hui, la promotion de la femme passe par la reconnaissance de son statut en tant que citoyenne à part entière qui peut contribuer au développement de son pays. En Algérie, les femmes ont investi tous les domaines de la vie. Elles ont relevé des défis, jusque-là considérés comme irréalisables, voire une chimère.

Elles ont réussi à bouleverser les idées reçues et même le chauvinisme de certains quant à leur rôle dans la société, sur tous les plans et en tant que facteur d’évolution et de croissance. Elles sont chefs d’entreprises, ministres, cadres, bref elles donnent, tous les jours, de belles images sur le terrain de leur compétence. Il faut signaler, par ailleurs, que notre pays s’est distingué par rapport à d’autres en termes d’élimination des formes de discrimination à l’égard des femmes, réalisant ainsi les Objectifs du millénaire pour le développement.

Ces mêmes efforts ont permis à l’Algérie de se positionner parmi la cinquantaine des États-pilotes, choisis par les Nations unies dans le même cadre et plus particulièrement dans des aspects liés à l’égalité des sexes, la paix et la justice. Des améliorations substantielles avaient été introduites dans la législation algérienne en matière de droits des femmes. Il suffit de rappeler, à cet effet, les dispositions législatives adoptées pour lutter contre la violence à l’égard des femmes, sans oublier la dernière révision du code de la famille sanctionné par la création d’un fonds pour les pensions alimentaires pour les femmes divorcées.

À titre indicatif, plus de 7 milliards de dinars ont été versés par l’État à ce dernier. Pour revenir à la lutte contre la violence à l’égard des femmes, à la faveur de l’amendement du code pénal, il faut dire qu’il s’agit d’une véritable avancée. Le coordinateur des systèmes des Nations unies en Algérie a salué ce geste envers les femmes violentées et maltraitées qui n’existent pas dans d’autres pays développés.

Aujourd’hui, la femme est réhabilitée dans son statut de citoyenne par une législation qui s’attelle à réparer tous les préjudices, physiques ou moraux, subis dans un passé récent.

Samia D.