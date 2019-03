Rencontre de sensibilisation avec la société civile : Miroir des préoccupations citoyennes

La circonscription administrative de Cheraga (Alger) a organisé, hier, à la salle des fêtes Hamza de Dely Ibrahim, une rencontre de sensibilisation de la société civile sur les élections présidentielles du 18 avril prochain à laquelle, ont pris part rencontre des moudjahidine, des enfants de chouhada, des scouts, l’Union nationale des femmes algérienne (UNFA) et des représentants du mouvement associatif.

La wali délégué de Cheraga a relevé à cet effet l’intérêt de cette rencontre et s’est félicité de prime abord de la participation de plusieurs associations œuvrant dans différents domaines et représentant différentes tranches de la société. «L’organisation de cet événement coïncide également avec la célébration de journée internationale de la Femme, présente avec force aujourd’hui, et qui constitue un acteur principal dans le processus du développement», a affirmé Mohamed Smail.

Ce dernier a souligné le rôle «important» que joue la société civile dans la mise en avant des préoccupations du citoyen et précisé que les portes de l’administration locale sont ouvertes chaque lundi et mardi aux citoyens pour s’exprimer sur leur préoccupations lesquelles, doivent être, selon lui, soulevées par les associations. «Ce sont le lien entre le citoyen et l’administration, et c’est ce que nous cherchons à concrétiser à travers de telles journées.

On veut que les associations soient la courroie de transition entre l’administration et le citoyen», a-t-il ajouté, soulignant au passage la nécessité de faire participer les associations dans les projets de développement local. Pour le wali délégué de Cheraga, l’association est le «noyau» de participation à l’économie et au développement du pays.

Passant en revue les droits et devoirs des citoyens, Mohamed Smail a mis l’accent ici sur le devoir électoral. «Chaque citoyen est tenu de se rendre aux urnes le 18 avril prochain en vue d’élire le candidat de son choix, en toute transparence et démocratie», a-t-il souligné.

Kamélia Hadjib