Manifestations du vendredi : ambiance de fraternité

Accompagné du directeur général de la Sûreté nationale, M. Abdelkader Kara Bouhadba, et du wali d’Alger, M. Abdelkader Zoukh, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Nouredine Bedoui, s'est délacé à la clinique des Glycines où se trouve l’hôpital de la Sûreté nationale, la nuit du 9 mars, pour rendre visite aux agents de police blessés suite aux incidents survenus après les manifestations de la journée.



La DGSN dément la mort d'un policier lors des manifestations du vendredi



La direction générale de la Sûreté nationale a démenti des informations publiées sur les réseaux sociaux selon lesquelles un policier aurait été tué lors des manifestations qui se sont déroulées vendredi à Alger et dans plusieurs villes du pays. «La direction générale de la Sûreté nationale dément formellement les allégations partagées sur les réseaux sociaux annonçant la mort d'un policier lors des manifestations du vendredi», a écrit la DGSN dans un communiqué, précisant qu'aucun décès n'a été enregistré dans les rangs de la police, sauf quelques blessés.



112 policiers blessés et 195 individus interpellés



195 individus ont été interpellés par la police à la fin des manifestations qu'a connues Alger vendredi, indique un communiqué de la DGSN, précisant qu'un nombre important de délinquants s'est manifesté dans le but de commettre des actes de saccage et de vandalisme.

La DGSN informe qu'à la fin de la journée du vendredi, au niveau des quartiers de Krim-Belkacem et Didouche-Mourad, un nombre important de délinquants s'est manifesté dans le but de commettre des actes de saccage et de vandalisme», note le communiqué.

«L'intervention des services de police a permis l'interpellation de 195 individus, objet actuellement d'enquêtes approfondies», précise-t-on. «Par ailleurs la DGSN déplore la blessure de 112 de ses hommes actuellement pris en charge au niveau des services de santé de la Sûreté nationale», conclut le même communiqué. Plusieurs milliers de citoyens ont participé à des marches populaires pacifiques à Alger et dans plusieurs wilayas du pays, pour le troisième vendredi consécutif, revendiquant «des réformes politiques profondes» et «le changement du système».



Le musée national des Antiquités et des Arts islamiques vandalisé



Le musée public national des Antiquités et des Arts islamiques a fait l'objet, vendredi soir, d'actes de vandalisme commis par un groupe de délinquants qui ont ciblé certains de ses pavillons en y volant un nombre d'objet de valeur après avoir mis le feu dans des locaux administratifs causant la destruction de documents et de registres, a-t-on appris auprès du ministère de la Culture.

Les services de la Protection civile sont intervenus rapidement pour stopper la propagation des feux vers les salles d'exposition du musée, sis au quartier Krim-Belkacem, a précisé la même source, relevant que les agents de la Sûreté nationale ont pu récupérer un sabre remontant à l'époque de la résistance populaire.

Les services de sécurité poursuivent, pour leur part, les investigations pour identifier les auteurs de ces actes qui ont profité des marches pacifiques pour commettre ce crime odieux envers le patrimoine culturel et prendre pour cible un musée dont les objets retracent des étapes importantes de l'histoire du peuple algérien.

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi s'est déplacé sur les lieux pour constater les dégâts et a pris une série de mesures pour y renforcer la sécurité.

A rappeler qu'un groupe de délinquants avaient tenté, la semaine dernière, d'accéder aux pavillons du musée des Antiquités sans causer de dégâts.