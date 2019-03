Cérémonie à l'ambassade d'Algérie à Paris : Travailler ensemble

Une cérémonie à l'honneur des femmes algériennes en France a été organisée, vendredi après-midi à l'ambassade d'Algérie en France, dans le cadre la célébration de la journée internationale des femmes. Une soixantaine de femmes membres de la communauté algérienne en France étaient présentes à cette cérémonie qui a vu la participation de Nora Berra, ex-secrétaire d’Etat chargée des Aînés, puis ex-secrétaire d’Etat chargée de la Santé (2010-2012).

L'ambassadeur, Abdelkader Mesdoua, a salué à cette occasion le combat de la femme algérienne avant et après l'indépendance, soulignant sa participation et sa présence dans toutes les sphères d'activité des secteurs économique, social et éducatif.

En direction des femmes de la communauté nationale, l'ambassadeur a appelé à «travailler ensemble» pour des projets concrets en Algérie. Au cours de la cérémonie, des femmes exceptionnelles ont évoqué devant l'auditoire leur parcours, dont notamment la pilote de l'aviation militaire, Abdessemad Hakima, dans les années 1970 (actuellement retraitée de l'ANP), Nora Guemar, une spécialiste en énergie qui a créé une entreprise en Algérie dans le secteur des énergies renouvelables, ou Mme Hamlaoui, formée à l'USTHB, devenue en France chercheuse en intelligence artificielle. La cérémonie s'est terminée par une collation après un hommage rendu à deux femmes de l'ambassade d'Algérie en France qui ont bénéficié de leur droit à la retraite.